"Ми виконали дуже багато роботи – як фізичної, так і тактичної, також багато працюємо з м'ячем. Збірники, які приєдналися до нас пізніше, також швидко перебудовуються. Вони мали нетривалий відпочинок, і зараз видно, що хлопці в хорошому стані. Думаю, до першої гри проти Фенербахче вдасться підвести всіх до єдиної форми. На даний момент цей матч – найголовніший для нас. Дивимося суперника, аналізуємо і обов'язково добре підготуємося до майбутнього протистояння.

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Збірники швидко набрали кондиції та мають гарну базу. Думаю, ми нічого особливо не втратили, хоч ми й не мали офіційних ігор уже сім місяців. Звичайно, ми чудово розуміємо, яка гра на нас чекає, і в цьому плані у збірників перевага, адже вони грали офіційні матчі.

Як каже Містер, зараз на нас чекає фінальний етап підготовки до майбутніх матчів. У нас попереду кілька товариських ігор, у яких можна буде награвати до автоматизму свої комбінації, чого вимагає Містер.

Фенербахче – хороша команда, дуже організована, чудово знаємо їхнього тренера, з яким раніше вже перетиналися, і розуміємо його ігрову філософію. Є індивідуально сильні гравці, але, думаю, Динамо все одно сильніше, мотивованіше та покаже красиву гру. Сподіваюся, у Польщі прийде повний стадіон, і наші вболівальники забезпечать нам яскраву підтримку. Вдячний їм, що в такий нелегкий час вони продовжують бути з нами – загалом, як і завжди.

Вважаю, що після Ліону (10 липня) буде зрозуміло, на якому рівні готовності ми перебуваємо. Тоді ж, гадаю, буде вже зрозумілим і стартовий склад на перший матч із Фенербахче", – цитує Вукоєвіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, перший поєдинок 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче відбудеться 20 липня, а матч-відповідь – за тиждень.

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