Відомий форвард минулого тижня завітав на Росію для участі в спортивному форумі. Ні, він не просив представників країни-окупантки зупинити війну проти України, а навпаки – складав оди головному терористу.

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"Я люблю Путіна як людину. Очевидно, він – людина з характером. Якщо він говорить "ні", це означає ні. Якщо "так", то так. Найбільше мені у ньому подобається рівень дисципліни. Коли він щось говорить, то обов'язково це виконує", – заявив Адебайор.

Нагадаємо, в України триває 134-й день повномасштабної війни. Переважна більшість футбольного світу, на відміну від Еммануеля, чітко усвідомлює, хто є добром і злом у цій війні, а тому підтримує нас на гуманітарних та інформаційних фронтах.

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