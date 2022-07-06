Гидко порпатися у багнюці, але цікаво подивитися, як вплинули санкції ФІФА та УЄФА на таке ганебне явище як російський футбол. Допоміг у цьому тред від The Sweeper.

Після повномасштабного вторгнення рашистів на територію України УЄФА дискваліфікував російські клуби з єврокубків. Завдяки цьому Спартак припинив участь у Лізі Європи, а інші тамтешні команди жестом доброї волі самоусунулися ще раніше. Згодом УЄФА продовжив бан на наступний сезон і зачинив двері в Європу для Зеніта, Сочі, Динамо М, Краснодара та ЦСКА.

У Шахтарі відреагували на спробу росіян відновити участь їхніх команд у міжнародних змаганнях

Мордор оскаржує рішення в CAS, слухання відбудеться 11 липня, але очевидно, що успіху такі потуги не принесуть. Дискваліфікація вдарить по росіянах фінансово. У минулому сезоні їхні команди заробили від єврокубків близько 56 мільйонів євро, а трішки раніше – в сезоні-2020/21 – взагалі близько 80 мільйонів за даними Swiss Ramble. Тепер буде нуль мільйонів.

Окрім цього, Росія стрімко падає в таблиці коефіцієнтів. За прийдешній сезон їй нарахували найменший доробок за останні 5 років, тобто 4.333. Далі окупанти втрачають плодовитий коефіцієнт (12.6) за сезон-2017/18 і відразу падають на 12 місце, пропускаючи вперед Бельгію та Сербію.

Вперше з 2006 року Росії не буде в топ-10 рейтингу УЄФА. З сезону-2024/25 кривава імперія втратить пряму путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів. Що важливо, відразу під росіянами в рейтингу йде Україна. Відстаємо на 1.615 пункту. Тобто якщо наберемо стільки протягом цього сезону, то обійдемо ворога.

Має свій вплив і відтік спонсорів, які не хочуть асоціюватися з прокремлівськими клубами та зазнавати збитків після єврокубкового бану. Спартак втратив контракт з Nike і мусив ліквідувати другу команду. Краснодар скоротив бюджет, інші клуби шукають варіанти зміни власників через санкції.

Зрозуміло, що в таких умовах легіонери не мають бажання залишатися в Росії. У березні УЄФА дозволив футболістам розривати контракти з тамтешніми клубами – декілька десятків гравців скористалися цим правилом відразу. З ініціативи свідомого Гжегожа Крихов'яка 9 легіонерів пішли з Краснодара. Рубін втратив шістьох і внаслідок цього вилетів з еліти.

Головна зірка казанського клубу Хвіча Кварацхелія розірвав контракт і догравав сезон у Грузії, а влітку за 10 млн перейшов у Наполі. Гроші отримає батумське Динамо, а не Рубін. До речі, Хвіча зізнався, що пішов через публічний тиск на батьківщині. Це приклад того, що "прості люди" можуть впливати на ситуацію.

За даними Transfermarkt, зараз в РПЛ зареєстрований 101 іноземний футболіст (серед яких "українці" Ордець та Іванісеня), хоча ще на початку минулого сезону таких було 173. Відсоток легіонерів зменшився майже вдвічі. Найіменитіші з тих, хто залишився: Малком і Барріос з Зеніта.

Іноземних тренерів також стало важче заманювати на криваві гроші. Німець Маркус Гіздоль звільнився з Локомотива на знак протесту проти вторгнення в Україну. Інший німецький фахівець Даніель Фарке пішов з Краснодара, навіть не провівши жодного матчу. Ще один німець Сандро Шварц втік з Росії в кінці сезону через безперспективність.

Наразі в РПЛ 4 тренери з-за кордону. Окремі привіти з середнім пальцем для іспанця Гільєрмо Абаскаля (Спартак), німця Йозефа Ціннбауера (Локомотив) та серба Славіші Йокановіча (Динамо М), які поїхали в Мордор на четвертий місяць війни.

Не варто забувати про дискваліфікацію збірних Росії. Національна команда рашистської федерації була викинута з плей-офф відбору на ЧС-2022, а від початку великої війни не зіграла жодного матчу. Росіяни навіть не можуть знайти суперника для спарингів. Всі цураються мати справу зі злочинцями.