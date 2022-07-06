Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку повномасштабної загарбницької війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже 39 новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі та його вплив на гру мільйонів.



Попередня публікація: Росія напала на Україну: Динамо та Шахтар масово втрачають гравців, деякі матчі УПЛ гратимуть у Європі

17:17. "Це ж не люди, будь-кого запитайте": Хачеріді дав відверту оцінку росіянам через напад на Україну. Екс-динамівець розповів про ситуацію в рідному Мелітополі. Місто тимчасово окуповане країною вбивць, мародерів і ґвалтівників, які бояться дуже звіріти. Однак ситуація людей значно погіршилася після приходу росіян, які приносять із собою виключно бідність.

15:15. Футбольний журналіст Олег Ящук – про пекло війни з рашистськими нелюдами.

14:14. Трансферу не буде. Чому Мудрик залишиться у Шахтарі, незважаючи на інтерес топ-клубів.

13:13. Динамо підтвердило відхід 5 гравців з розташування основної команди за підсумками першої частини зборів у Швейцарії, на яких готується до кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23.

12:12. Два українські клуби оголосили про відмову від участі у наступному сезоні через звірячі обстріли, які досі влаштовує Росія на їхній території. Тимчасово зник з футбольної карти України один з топових клубів Першої ліги.

11:11. Тлумак озвучив головне завдання Карпат. Страшні масштаби війни, принесеної рашистами в Україну внесли свої корективи у склад львівського клубу.

10:10. Екс-зірки УПЛ влаштували героїчний камбек у плей-офф – з'явилося відео порятунку після 0:3 на турнірі, який є аналогом одного з єврокубків.

09:09. Селезньов пообіцяв відвідати Донбас-Арену та Маріуполь після перемоги України, зустрівшись із відомим телеведучим.

08:08. Лех переграв Карабах у матчі кваліфікації ЛЧ – екс-динамівець класно дебютував, а Цітаішвілі тренера не переконав. Цікаво, що Гіо, який покинув команду Луческу через правила ФІФА, що виникло після нападу Росії, мав виходити на поле, але його наставник передумав.

5 липня

22:00. Динамо продовжує благодійно-підготовче турне Швейцарією. Сьогодні кияни розписали нічию з Янг Бойз. Великий камбек основи, сейви Нещерета, втрачені шанси Ваната і Ко.

20:40. Десна та її вболівальники передають привіт окупантам. Помстимося за все!

19:00. "Ми покажемо всьому світу, що ще живі та боремося на полі за Україну. Як і у солдатів, які на передовій, у нас є обов’язок перед Україною – грати у футбол", – Даріо Срна обіцяє, що Шахтар прославлятиме країну в Лізі чемпіонів.

17:30. Динамо передало два автомобілі на потреби ЗСУ.

15:32. Європейський тренер Зорі не боїться викликів війни: "В Ізраїлі лежав на пляжі і бачив, як ракета впала у море".

15:00. Вернидуб і Поворознюк поміряються силами на футбольному полі – Кривбас оголосив про 2 спаринги.

14:16. СК Дніпро-1 знайшов альтернативну країну для проведення своїх матчів у єврокубках.

13:15. Шахтар пригрозив ФІФА судом через байдуже ставлення до проблем України.

12:40. Динамо може віддати 3 гравців Зорі – Бурбас озвучив прізвища.

12:08. Чемпіон Туреччини зробив останню спробу підписати лідера Шахтаря – трансферу всіляко пручалася дружина.

11:30. СК Дніпро-1 оголосив суперників і склад на літніх зборах – двоє новачків, повернення Довбика.

11:05. Динамо, Шахтар та інші учасники єврокубків таки можуть проводити свої матчі УПЛ за кордоном – Павелко розкрив умови.

10:42. Динамо отримало пропозицію від Севільї щодо Циганкова – джерело розкрило скромну суму. Нагадаємо, що за трансферну політику іспанського клубу відповідає геній селекції – Мончі.

10:01. Полісся може опинитись в УПЛ у майбутньому чемпіонаті – директор клубу назвав умову.

9:25. "Це немислимо": ветеран Динамо не уявляє відхід з клубу під час війни.

9:00. СК Дніпро-1 отримав відмову від іменитого претендента на заміну Йовічевічу.

4 липня

23:05. Самба Діалло, який не хоче повертатися у воєнну Україну, серйозно претендує на перехід в Баварію.

22:15. Зінченко 6 років тому перейшов у Манчестер Сіті. Пригадуємо трансформацію не лише Зінченка-футболіста, а й Зінченка-українця, якого змінила війна.

21:10. Світ очистився настільки, що Ракицький завершує повернення до Шахтаря. Поки що тільки за словами Віктора Вацка.

20:25. У Шахтарі відреагували на спробу росіян відновити участь їхніх команд у міжнародних змаганнях.

19:30. Артем Довбик ніяк не втече з УПЛ. Форвард зацікавив тріумфатора Ліги Європи.

18:40. Динамо ризикує втратити провального легіонера. Кияни досі винні за нього гроші, а ФІФА сприяє втечі.

17:17. Ракицький обирає наступний клуб після того, як залишив рашистський Зеніт, власники якого фінансують вбивства мирних українців. Екс-захисник Шахтаря має кілька варіантів.

16:56. Лунін і Реал влаштували розворот на 180 градусів – війна в Україні стала одним з головних фактором, як і сімейне становище воротаря, який нещодавно став батьком.

16:16. "Ярославський уже нічого не вирішує": журналісти – про зникнення Металіста і абсурдний союз з Коломойським в СК Дніпро-1. Остаточний склад та персона тренера останнього залишаються загадкою, хоча команда вже вирушила на збори. А тим часом Кучер загадково прокоментував майбутнє Металіста і свої шанси очолити СК Дніпро-1.

15:55. Миколенко пожертвував відпусткою і вже працює у тренажерці. Фанати Евертона захоплені українцем, а сам ліверпульський клуб згадує магію лівої ноги екс-динамівця, яка вже допомогла команді Лемпарда виграти боротьбу за виживання в АПЛ.

15:15. Кривбас продовжує розривати трансферний ринок – є сьомий новачок команди Вернидуба зовсім недавно грав у півфіналі Кубка України.

14:44. Ситуація з трансферами Динамо – один з форвардів киян має 2 непогані варіанти, Суркіс має дилему щодо дуету з великими зарплатами.

14:14. Матвієнко може замінити зірку Аякса – гравця за серйозні гроші продають в Англію.

13:13. Окупанти обікрали будинок легенди Динамо. Серед іншого винесли цінний сувенір з культового матчу, який увійшов до історії Ліги чемпіонів.

12:12. Український форвард феєрично дебютував у Європі – хет-трик на вагу перемоги, ефектний переможний голасо, який розійшовся по ЗМІ кількох країн. Раніше вихованець Динамо забивав у ворота Челсі та Порту в юнацькій версії Ліги чемпіонів.

11:11. Серхіо Рамоса замінив вбивця українців – на Росії продовжують паплюжити залишки цивілізації.

10:10. Утік з військкомату "ДНР" через вікно, знайшли і кинули на Маріуполь, виплив у Москві: історія зради екс-форварда Шахтаря має несподіване продовження. Життя під російською окупацією не принесе нічого доброго, а покарання за злочини проти Україні – завжди дожене.

09:09. Срна: Жодна дитина ніколи не повинна дізнатись, що таке рости без батьків

08:08. "6 діб на нульовій позиції – дякую Богу та великому диву...": футбольний журналіст підтвердив порятунок із Лисичанська.

3 липня

22:30. Президент УАФ Андрій Павелко відреагував на інформацію про те, що головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань може очолити СК Дніпро-1 перед стартом нового сезону УПЛ.

21:10. Футбольний журналіст Олег Ящук, який зник поблизу Лисичанська, вийшов на зв’язок.

20:00. Зоря відпустила легіонера в Європу. Верес визначився зі спаринг-партнерами перед стартом сезону УПЛ. Екс-зірка Динамо перебрався у новий клуб за океаном.

18:20. Жіноча збірна з футзалу прославила Україну – наші дівчата завоювали бронзові медалі Євро-2022, впевнено обігравши Угорщину.

17:17. Тайсон віддав рятівний асист у Бразилії, а екс-форвард збірної України з тріском провалився. Тим часом Шахтар змушений відпустити ще одного лідера, який узгодив контакт з Фіорентиною.

16:16. Ворскла анонсувала повернення трьох легіонерів і підписання серйозних новачків. Зі Скрипнинком наш єврокубковий учасник підписав контракт на 3 роки.

15:55. На Донбасі зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ на одному з найгарячіших напрямків. З Олегом Ящуком немає зв'язку вже 5 день.

15:15. Пірло ризикує втратити великі гроші через російського олігарха – війна в Україні вплинула і на чемпіона світу.

14:44. "Зробили там бананову республіку, як з Мелітополя": новачок СК Дніпро-1 – про життя в російській окупації, Запоріжжя та Маріуполь.

14:14. Півзахисник одного з лідерів Першої ліги перебрався у чемпіонат Іспанії. Українець з Донбасу освоює Європу в 34, раніше він виступав за різні команди Шахтаря.

13:13. СК Дніпро-1 запропонував посади Краснікову та Кучеру – все вирішить розмова з Ярославським. Металіст також може втратити і своїх провідних гравців.

12:12. Революція імені Вернидуба: Кривбас оголосив про відхід одразу 18 гравців.

11:11. Тимощук та ще один екс-гравець збірної України зіграють у матчі "легенд" Зеніта та Спартака. Черговий сором від Анатолія вже нікого не дивує, але тут ще й загравання з рашистами уродженця Маріуполя, який вщент розбомбила Росія. Нічого святого, нічого нового.

10:10. Лунін отримав варіант у Серії А. Екс-воротар Арсенала опинився серед конкурентів.

09:09. "Європейські клуби крадуть наших дітей": Циганик боїться потенційної катастрофи збірної України, вбачаюси велику зраду в переманюванні наших талантів у топ-клуби.

08:08. "Хай засунуть свої співчуття в далеке місце": Вернидуб відмовився розмовляти з російськими екс-одноклубниками і відверто висловився про погрози ядеркою та іншу путінську пропаганду.

2 липня

23:50. Шахтар організував розмову зірки Реала і хлопчика з Маріуполя, який втратив батьків – емоційне відео.

23:05. Андрій Лунін став автором найкращого сейву сезону Ла Ліги!

22:20. Динамо здобуло першу перемогу на зборах перед ЛЧ – Ванат повертається до ролі рятівника, а надія киян асистує. Дивіться відео гола і огляд матчу.

21:45. Легіонер-катастрофа, який втік з Динамо, відроджується в іншому клубі. За тайм повторив 6 місяців Києва.

20:55. "Голкіпер-привид" покинув Шахтар – 20 років у структурі і жодної офіційної секунди на полі.

20:30. Валерій Залужний – про "жест доброї волі" росіян на острові Зміїний. Слава українським воїнам!

20:00. Юрій Вернидуб зрікся своїх родичів з Росії: "Що у тих людей, які радіють смерті дітей, жінок, батьків?".

18:35. Динамо – Фенербахче: на матч Ліги чемпіонів призначили арбітра, який ніколи не перетинався з українцями.

17:40. "Думаю, Україну не дуже й хотіли бачити на чемпіонаті світу". Юрій Вернидуб – про наш болісний невихід на ЧС-2022.

16:55. Роман Яремчук отримає від Бенфіки зірковий номер, який носить у збірній України.

16:00. Інгулець оформив перші літні трансфери – петровці підписали бронзового призера УПЛ і повернули блудного легіонера.

14:23. Супряга може покинути Динамо – на нападника з'явився новий претендент.

13:50. "Українцям, воїнам, які захищають Україну хотів би сказати: "Тримайтеся, ми з вами". Ми допоможемо вам перемогами на футбольному полі, як зможемо. Ми на полі виграємо, а ви там". Вінгер Динамо Беньямін Вербіч прокоментував своє повернення у київський клуб.

13:06. Зоря офіційно підписала капітана Маріуполя. Луганський клуб продовжує активно комплектувати команду перед стартом нового сезону.

12:22. Зінченко може стати розмінною монетою у грандіозному обміні Манчестер Сіті та Ювентуса.

11:54. Вернидуб у ЗСУ відмовився від своїх принципів – зірковий тренер здивував новим іміджем.

10:55. Динамо хоче грати всі матчі УПЛ в Україні. Кияни матимуть суттєву перевагу над конкурентами саме на батьківщині.

10:16. Верес затвердив бюджет на першу частину сезону УПЛ.

9:45. Де Дзербі визначився щодо продовження кар'єри після відходу з Шахтаря – італієць прийняв несподіване рішення.

9:00. Йовічевіч не ігнорував дзвінки СК Дніпро-1 – Циганик привідкрив завісу перемовин наставника з Шахтарем.