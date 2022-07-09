"Шахтар збирається судитися з ФІФА. Суть претензії така: ФІФА дозволила гравцям призупиняти контракти, не подовжуючи їх. Таким чином, футболісти не закріплюються за клубом і це є великою проблемою для Шахтаря.

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Донецький клуб купив чимало футболістів. Ці гравці майже півтора року можуть не перебувати у стані Шахтаря через дозвіл ФІФА. "Гірники" збираються виставити позов ФІФА на суму близько 50 мільйонів євро.

Якби не було цього рішення, то можна було би продати Соломона, Тете та інших. Оскільки є правило ФІФА і футболісти можуть обирати, то клуби вийшли з перемовин. Немає сенсу платити за гравця, якщо за рік його можна буде отримати безкоштовно.

Можливо, ФІФА не буде судитися і захоче піти на компроміс, спробувавши якось компенсувати втрати Шахтаря. Але це може бути прецедент і тоді компенсовувати доведеться дуже багатьом клубам", – розповів Циганик у програмі "Циганик LIVE".

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