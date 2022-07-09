Власник Металіста Олександр Ярославський з насторогою дивиться у майбутнє України та її футболу.

– Хотілося б запитати про СК Дніпро-1 та Металіст, що зараз відбувається? Якщо вам зручно зараз.

– Зараз не дуже зручно говорити. Зараз зручно говорити про те, що в країні відбувається, а потім вже відповідати на футбольні питання.

– Намагаємося відроджувати футбол та запустити новий чемпіонат. Всі хвилюються за долю Металіста.

– Та вже відродили. Скільки разів можна вже його відроджувати?

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– А зараз Металіст? Незрозуміла його доля існування.

– Та я не розумію долю існування всього іншого.

– Металіст вам вже не цікавий, скажіть чесно?

– Мене все цікавить. І Металіст, і країна. Просто не знаю, як відповісти на ваше питання.

– А як ви відпустили Краснікова і Кучера?

– Ще раз повторюю – я не знаю, як відповісти на ваше питання щодо футболу та всього іншого. Я нікого нікуди не відпускав. Нікого й нікуди, поки все.

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– Ви в футболі залишитеся, він вам ще цікавий?

– Я завжди цікавлюся футболом, але коли є умови для його створення. Скільки разів я можу його створювати? Скільки разів мені ще відроджувати Металіст з попелу? 10, 15, 20? Дайте мені якусь перспективу, щоб я розумів, що робити. А зараз ви самі перспективи не бачите, то чого мене питаєте? Ви ж результати мого Металіста бачили. І одного, і другого разу. Скажіть, скільки разів мені ще потрібно буде його відроджувати, щоб я розрахував сили.

– Металіст буде жити?

– Звісно. 100%. Мільярд відсотків.

– З вами чи без?

– Без мене він і не жив, – заявив Ярославський у коментарі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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