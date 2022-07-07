"У нас є пропозиція, ми її розглядаємо. Зважимо всі "за" і "проти". Дійсно, у мене була розмова з Русолом. І в Кучера була. Ярославський про це знає, я в тісному контакті з ним.

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Ви ж розумієте, Харків бомблять. Тут футболу точно не буде. Але Металіст є і буде, сто відсотків. Клуб треба зберегти. Як ми це зробимо? Ну, це уже наші питання. Ми приймемо рішення, яке буде вигідне в першу чергу харківським вболівальникам, Металісту, СК Дніпро-1 і його вболівальникам.

Якщо ми побачимо, що від нашого переходу всім буде користь – ми перейдемо. Якщо ні, то... Поки йдуть перемовини, тому більше жодних коментарів дати не можу", – сказав Красніков у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, дніпряни перебувають на порозі перебудови через неминучий перехід Ігора Йовічевіча у Шахтар. Раніше серед претендентів на місце хорвата називали Руслана Ротаня, Дмитра Михайленка та Юрія Максимова.

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