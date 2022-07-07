"Ми планували, що протягом сезону 2021/22 оголосимо тендер на продаж прав на телетрансляції матчів УПЛ. У лютому вже були хороші напрацювання, але, на жаль, війна зірвала всі плани та ділову активність. Сподіваюся, що нам вдасться зберегти напрацювання та провести згодом тендер із великим інтересом та хорошими домовленостями.

Суперкубок України-2022 не буде розіграний

Можу повідомити, що зараз є претендент на трансляцію матчів УПЛ, і не один. Наразі ми ведемо переговори щодо організації трансляцій. Проте є впевненість, що і в сезоні 2022/23, і в наступних, чемпіонат УПЛ транслюватиметься регулярно і на високому рівні.

Щодо поступок у технічних вимогах до телетрансляцій з огляду на труднощі воєнного часу... У нас із нашими трансляторами завжди було порозуміння, і ми завжди були готові до компромісів заради того, щоб трансляції проходили на хорошому рівні. У додатках до Регламенту дуже чітко розписані всі вимоги, вони не є якимись нереальним. Тому навряд чи доведеться щось переглядати чи скасовувати.

До того ж, давайте не забувати, чи в матчах УПЛ задіяні бригади VAR. Вони також мають свої чіткі вимоги до відеокартинки та організації матчів. Тому ми плануємо, що трансляції матчів сезону 2022/23 проходитимуть на високому рівні", – сказав Дикий у коментарі FanDay.

Нагадаємо, старт нового сезону запланований на 23 серпня.

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