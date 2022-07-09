Журналіст Ігор Циганик зізнався, що ще півтора тижні тому майбутнє "жовто-синіх" було під великим питання.

"Зараз зникнення Металіста, особливо в цей час, коли Харків стоїть фактично насмерть, це було б емоційно дуже погано і важко. Безперечно, що Металіст повинен жити і тішити своїх вболівальників.

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У Ярославського проблеми, грошей не вистачає і в Харкові не знайшлося людей, які готові були фінансувати клуб замість нього. Відверто вам скажу, що 10 днів тому цілком йшла ймовірність, що Металіст може не стартувати в УПЛ. Це було б ударом для Харкова, безперечно. Для міста, яке є героєм та оплотом для України. Для міста, яке врятувало всю лівобережну Україну", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, харківський клуб перебуває на стадії серйозної реорганізації. У зв'язку з відходом Ігора Йовічевіча в Шахтар, наставник "жовто-синіх" Олександр Кучер разом з Євгеном Красніковим переберуться в СК Дніпро-1. Новим тренером Металіста стане Олександр Призетко, а спортивним директором – Василь Кобін.

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