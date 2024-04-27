Минай впевнено переміг Чорноморець у поєдинку 26-го туру УПЛ та відірвався від останнього місця в таблиці. Дивіться відео голів та огляд сенсаційної перемоги аутсайдера на "Футбол 24".

Минай вже на 5-й хвилині повів у рахунку – Кораблін підчатував рикошет від захисника та вивів закарпатців вперед. Ледь не подвоїв перевагу Ременяк, але м'яч після добивання удару Вакули поцілив у стійку.

Минай ефектно здолав Чорноморець і покинув останню сходинку УПЛ – кіпер закарпатців упіймав кураж

У другому таймі Ременяк таки забив другий гол Миная – Артур підхопив м'яч після передачі Дмитрука та перекинув голкіпера. Попри намагання Чорноморця Минай навіть не пропустив та втримав впевнену перемогу.