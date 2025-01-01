  • Новини спорту
    Турнір прогнозистів

    Прогнози Рейтинги Правила Призи Коментарі
    Тур 41
    Триває зараз
    Чемпіонат
    Матчі
    Бали
    Вгадано переможця гри: 3 бали Вгадано нічию: 6 балів Вгадано різницю в рахунку: 5 балів Вгадано переможця і точний рахунок: 12 балів Вгадано переможця і точний рахунок (сума голів 5 і більше): 14 балів
    (09 жовтня, 19:00) Збережено
    Перенесено
    Малаві
    -
    :
    -
    Екваторіальна Гвінея
    Рахунок матчу: 0 : 0
    Руанда
    -
    :
    -
    Бенін
    Рахунок матчу: 1 : 2
    Лесото
    -
    :
    -
    Нігерія
    Рахунок матчу: 0 : 0
    Зімбабве
    -
    :
    -
    ПАР
    Рахунок матчу: 0 : 5
    Сан-Томе і Принсіпі
    -
    :
    -
    Туніс
    Рахунок матчу: 2 : 2
    Україна U-21
    -
    :
    -
    Угорщина U-21
    (10 жовтня, 21:45) Збережено
    Німеччина
    button button button
    :
    button button button
    Люксембург
    (10 жовтня, 21:45) Збережено
    Північна Ірландія
    button button button
    :
    button button button
    Словаччина
    (10 жовтня, 21:45) Збережено
    Косово
    button button button
    :
    button button button
    Словенія
    (10 жовтня, 21:45) Збережено
    Швеція
    button button button
    :
    button button button
    Швейцарія
    (10 жовтня, 21:45) Збережено
    Франція
    button button button
    :
    button button button
    Азербайджан
    (10 жовтня, 21:45) Збережено
    Ісландія
    button button button
    :
    button button button
    Україна
    (10 жовтня, 21:45) Збережено
    Бельгія
    button button button
    :
    button button button
    Північна Македонія
    (11 жовтня, 16:00) Збережено
    Латвія
    button button button
    :
    button button button
    Андорра
    (11 жовтня, 19:00) Збережено
    Угорщина
    button button button
    :
    button button button
    Вірменія
    (11 жовтня, 19:00) Збережено
    Норвегія
    button button button
    :
    button button button
    Ізраїль
    (11 жовтня, 21:45) Збережено
    Болгарія
    button button button
    :
    button button button
    Туреччина
    (11 жовтня, 21:45) Збережено
    Іспанія
    button button button
    :
    button button button
    Грузія
    (11 жовтня, 21:45) Збережено
    Португалія
    button button button
    :
    button button button
    Ірландія
    (11 жовтня, 21:45) Збережено
    Естонія
    button button button
    :
    button button button
    Італія
    (11 жовтня, 21:45) Збережено
    Сербія
    button button button
    :
    button button button
    Албанія
    (12 жовтня, 13:00) Збережено
    Буковина
    button button button
    :
    button button button
    Поділля
    (12 жовтня, 15:00) Збережено
    Пробій
    button button button
    :
    button button button
    Інгулець
    (12 жовтня, 16:00) Збережено
    Замбія
    button button button
    :
    button button button
    Нігер
    (12 жовтня, 16:00) Збережено
    Сан-Марино
    button button button
    :
    button button button
    Кіпр
    (12 жовтня, 19:00) Збережено
    Чад
    button button button
    :
    button button button
    ЦАР
    (12 жовтня, 19:00) Збережено
    Фарерські острови
    button button button
    :
    button button button
    Чехія
    (12 жовтня, 19:00) Збережено
    Нідерланди
    button button button
    :
    button button button
    Фінляндія
    (12 жовтня, 19:00) Збережено
    Шотландія
    button button button
    :
    button button button
    Білорусь
    (12 жовтня, 21:45) Збережено
    Литва
    button button button
    :
    button button button
    Польща
    (12 жовтня, 21:45) Збережено
    Румунія
    button button button
    :
    button button button
    Австрія
    (12 жовтня, 21:45) Збережено
    Хорватія
    button button button
    :
    button button button
    Гібралтар
    (12 жовтня, 21:45) Збережено
    Данія
    button button button
    :
    button button button
    Греція
    (12 жовтня, 22:00) Збережено
    Буркіна-Фасо
    button button button
    :
    button button button
    Ефіопія
    (12 жовтня, 22:00) Збережено
    Єгипет
    button button button
    :
    button button button
    Гвінея-Бісау
    (12 жовтня, 22:00) Збережено
    Джибуті
    button button button
    :
    button button button
    Сьєрра-Леоне
    (12 жовтня, 22:00) Збережено
    Гана
    button button button
    :
    button button button
    Коморські острови
    (12 жовтня, 22:00) Збережено
    Малі
    button button button
    :
    button button button
    Мадагаскар
    (13 жовтня, 01:00) Збережено
    Маврикій
    button button button
    :
    button button button
    Лівія
    (13 жовтня, 01:00) Збережено
    Камерун
    button button button
    :
    button button button
    Ангола
    (13 жовтня, 01:00) Збережено
    Скасовано
    Марокко
    button button button
    :
    button button button
    Конго
    (13 жовтня, 01:00) Збережено
    Сенегал
    button button button
    :
    button button button
    Мавританія
    (13 жовтня, 01:00) Збережено
    Сейшельські острови
    button button button
    :
    button button button
    Гамбія
    (13 жовтня, 01:00) Збережено
    ДР Конго
    button button button
    :
    button button button
    Судан
    (13 жовтня, 01:00) Збережено
    Габон
    button button button
    :
    button button button
    Бурунді
    (13 жовтня, 01:00) Збережено
    Кот-д'Івуар
    button button button
    :
    button button button
    Кенія
    (13 жовтня, 01:00) Збережено
    Гвінея
    button button button
    :
    button button button
    Ботсвана
    (13 жовтня, 01:00) Збережено
    Алжир
    button button button
    :
    button button button
    Уганда
    (13 жовтня, 01:00) Збережено
    Сомалі
    button button button
    :
    button button button
    Мозамбік
    (13 жовтня, 02:00) Збережено
    Остін
    button button button
    :
    button button button
    Лос-Анджелес
    (13 жовтня, 11:30) Збережено
    Чернігів
    button button button
    :
    button button button
    ЮКСА
    (13 жовтня, 13:30) Збережено
    Прикарпаття-Благо
    button button button
    :
    button button button
    Чорноморець
    (13 жовтня, 15:00) Збережено
    Південний Судан
    button button button
    :
    button button button
    Того
    (13 жов
    Металіст
    button button button
    :
    button button button
    Нива Тернопіль
    button button (13 жовтня, 16:00) Збережено
    Туніс
    button button button
    :
    button button button
    Намібія
    button button (13 жовтня, 16:00) Збережено
    Екваторіальна Гвінея
    button button button
    :
    button button button
    Ліберія
    button button (13 жовтня, 16:00) Збережено
    Сан-Томе і Принсіпі
    button button button
    :
    button button button
    Малаві
    button button (13 жовтня, 17:00) Збережено
    Лівий Берег
    button button button
    :
    button button button
    Ворскла
    button button (13 жовтня, 19:00) Збережено
    Лесото
    button button button
    :
    button button button
    Зімбабве
    button button (13 жовтня, 21:45) Збережено
    Північна Македонія
    button button button
    :
    button button button
    Казахстан
    button button (13 жовтня, 21:45) Збережено
    Уельс
    button button button
    :
    button button button
    Бельгія
    button button (13 жовтня, 21:45) Збережено
    Північна Ірландія
    button button button
    :
    button button button
    Німеччина
    button button (13 жовтня, 21:45) Збережено
    Словаччина
    button button button
    :
    button button button
    Люксембург
    button button (13 жовтня, 21:45) Збережено
    Словенія
    button button button
    :
    button button button
    Швейцарія
    button button (13 жовтня, 21:45) Збережено
    Швеція
    button button button
    :
    button button button
    Косово
    button button (13 жовтня, 21:45) Збережено
    Ісландія
    button button button
    :
    button button button
    Франція
    button button (13 жовтня, 21:45) Збережено
    Україна
    button button button
    :
    button button button
    Азербайджан
    Результат матчу 0 : 1 (07 жовтня, 22:30)
    Україна U-20
    -
    :
    -
    Іспанія U-20
    Результат матчу 0 : 1 (08 жовтня, 12:00)
    Ворскла
    -
    :
    -
    Чернігів
    Результат матчу 3 : 2 (08 жовтня, 13:00)
    Інгулець
    -
    :
    -
    Агробізнес
    Результат матчу 0 : 1 (08 жовтня, 14:00)
    МФК Металург
    -
    :
    -
    Пробій
    Результат матчу 0 : 2 (08 жовтня, 15:00)
    Поділля
    -
    :
    -
    Лівий Берег
    Результат матчу 1 : 0 (08 жовтня, 16:00)
    Ефіопія
    -
    :
    -
    Гвінея-Бісау
    Результат матчу 3 : 3 (08 жовтня, 16:00)
    Лівія
    -
    :
    -
    Кабо-Верде
    Результат матчу 0 : 2 (08 жовтня, 16:00)
    Маврикій
    -
    :
    -
    Камерун
    Результат матчу 1 : 2 (08 жовтня, 16:00)
    Нива Тернопіль
    -
    :
    -
    Буковина
    Результат матчу 0 : 1 (08 жовтня, 19:00)
    Сьєрра-Леоне
    -
    :
    -
    Буркіна-Фасо
    Результат матчу 0 : 3 (08 жовтня, 19:00)
    Джибуті
    -
    :
    -
    Єгипет
    Результат матчу 1 : 2 (08 жовтня, 19:00)
    Коморські острови
    -
    :
    -
    Мадагаскар
    Результат матчу 0 : 5 (08 жовтня, 19:00)
    ЦАР
    -
    :
    -
    Гана
    Результат матчу 0 : 2 (08 жовтня, 19:00)
    Чад
    -
    :
    -
    Малі
    Результат матчу 3 : 1 (08 жовтня, 22:00)
    Нігер
    -
    :
    -
    Конго
    Результат матчу 0 : 1 (08 жовтня, 22:00)
    Танзанія
    -
    :
    -
    Замбія
    Результат матчу 3 : 1 (09 жовтня, 12:00)
    ЮКСА
    -
    :
    -
    Прикарпаття-Благо
    Результат матчу 0 : 1 (09 жовтня, 13:15)
    Фенікс-Маріуполь
    -
    :
    -
    Металіст
    Результат матчу 0 : 0 (09 жовтня, 14:30)
    Чорноморець
    -
    :
    -
    Вікторія
    Результат матчу 0 : 1 (09 жовтня, 16:00)
    Бурунді
    -
    :
    -
    Кенія
    Результат матчу 3 : 1 (09 жовтня, 19:00)
    Ліберія
    -
    :
    -
    Намібія
    Результат матчу 0 : 3 (09 жовтня, 19:00)
    Сомалі
    -
    :
    -
    Алжир
    Результат матчу 1 : 2 (09 жовтня, 19:00)
    Мозамбік
    -
    :
    -
    Гвінея
    Результат матчу 0 : 1 (09 жовтня, 19:00)
    Ботсвана
    -
    :
    -
    Уганда
    Результат матчу 2 : 1 (09 жовтня, 19:00)
    Фінляндія
    -
    :
    -
    Литва
    Результат матчу 0 : 4 (09 жовтня, 21:45)
    Мальта
    -
    :
    -
    Нідерланди
    Результат матчу 0 : 0 (09 жовтня, 21:45)
    Чехія
    -
    :
    -
    Хорватія
    Результат матчу 0 : 6 (09 жовтня, 21:45)
    Білорусь
    -
    :
    -
    Данія
    Результат матчу 3 : 1 (09 жовтня, 21:45)
    Шотландія
    -
    :
    -
    Греція
    Результат матчу 10 : 0 (09 жовтня, 21:45)
    Австрія
    -
    :
    -
    Сан-Марино
    Результат матчу 2 : 2 (09 жовтня, 21:45)
    Кіпр
    -
    :
    -
    Боснія і Герцеговина
    Результат матчу 4 : 0 (09 жовтня, 21:45)
    Фарерські острови
    -
    :
    -
    Чорногорія
    Результат матчу 0 : 1 (10 жовтня, 16:00)
    Того
    -
    :
    -
    ДР Конго
    Результат матчу 0 : 5 (10 жовтня, 16:00)
    Південний Судан
    -
    :
    -
    Сенегал
    Результат матчу 0 : 7 (10 жовтня, 16:00)
    Сейшельські острови
    -
    :
    -
    Кот-д'Івуар
    Результат матчу 0 : 0 (10 жовтня, 16:00)
    Судан
    -
    :
    -
    Мавританія
    Результат матчу 3 : 4 (10 жовтня, 16:00)
    Гамбія
    -
    :
    -
    Габон
    Результат матчу 4 : 0 (10 жовтня, 17:00)
    Казахстан
    -
    :
    -
    Ліхтенштейн
    РЕЙТИНГ
    Поточний тур button
    Поточний тур button Попередній тур button Поточний місяць button Попередній місяць button Поточний рік button Попередній рік button загальний button
    бали
    Вгадано переможця гри: 3 бали Вгадано нічию: 6 балів Вгадано різницю в рахунку: 5 балів Вгадано переможця і точний рахунок: 12 балів Вгадано переможця і точний рахунок (сума голів 5 і більше): 14 балів
    medal
    Alexey Hyligan
    168
    medal
    Андрій Берегуляк
    161
    medal
    Таня Веліжаніна
    161
    4.
    revas1k .
    158
    5.
    denis siguta
    157
    6.
    Олег Верхола
    155
    7.
    Володимир Івасько
    152
    8.
    Василь Кемпник
    151
    9.
    markun
    148
    10.
    Роман Бобер
    147
