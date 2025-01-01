Ваш користувач активований
Футбол 24: новини футболу - останні футбольні новини сьогодні, все про футбол на сайті football24.ua
Турнір прогнозистів
Прогнози
Рейтинги
Правила
Призи
Коментарі
Тур 40
Завершено 06 жовт
Тур 41
Триває зараз
Тур 42
Початок 14 жовт
Чемпіонат
Матчі
Завершені вгору
Бали
Вгадано переможця гри:
3 бали
Вгадано нічию:
6 балів
Вгадано різницю в рахунку:
5 балів
Вгадано переможця і точний рахунок:
12 балів
Вгадано переможця і точний рахунок (сума голів 5 і більше):
14 балів
(09 жовтня, 19:00)
Збережено
Перенесено
Малаві
-
:
-
Екваторіальна Гвінея
LIVE
Рахунок матчу:
0 : 0
Руанда
-
:
-
Бенін
LIVE
Рахунок матчу:
1 : 2
Лесото
-
:
-
Нігерія
LIVE
Рахунок матчу:
0 : 0
Зімбабве
-
:
-
ПАР
LIVE
Рахунок матчу:
0 : 5
Сан-Томе і Принсіпі
-
:
-
Туніс
LIVE
Рахунок матчу:
2 : 2
Україна U-21
-
:
-
Угорщина U-21
(10 жовтня, 21:45)
Збережено
Німеччина
:
Люксембург
(10 жовтня, 21:45)
Збережено
Північна Ірландія
:
Словаччина
(10 жовтня, 21:45)
Збережено
Косово
:
Словенія
(10 жовтня, 21:45)
Збережено
Швеція
:
Швейцарія
(10 жовтня, 21:45)
Збережено
Франція
:
Азербайджан
(10 жовтня, 21:45)
Збережено
Ісландія
:
Україна
(10 жовтня, 21:45)
Збережено
Бельгія
:
Північна Македонія
(11 жовтня, 16:00)
Збережено
Латвія
:
Андорра
(11 жовтня, 19:00)
Збережено
Угорщина
:
Вірменія
(11 жовтня, 19:00)
Збережено
Норвегія
:
Ізраїль
(11 жовтня, 21:45)
Збережено
Болгарія
:
Туреччина
(11 жовтня, 21:45)
Збережено
Іспанія
:
Грузія
(11 жовтня, 21:45)
Збережено
Португалія
:
Ірландія
(11 жовтня, 21:45)
Збережено
Естонія
:
Італія
(11 жовтня, 21:45)
Збережено
Сербія
:
Албанія
(12 жовтня, 13:00)
Збережено
Буковина
:
Поділля
(12 жовтня, 15:00)
Збережено
Пробій
:
Інгулець
(12 жовтня, 16:00)
Збережено
Замбія
:
Нігер
(12 жовтня, 16:00)
Збережено
Сан-Марино
:
Кіпр
(12 жовтня, 19:00)
Збережено
Чад
:
ЦАР
(12 жовтня, 19:00)
Збережено
Фарерські острови
:
Чехія
(12 жовтня, 19:00)
Збережено
Нідерланди
:
Фінляндія
(12 жовтня, 19:00)
Збережено
Шотландія
:
Білорусь
(12 жовтня, 21:45)
Збережено
Литва
:
Польща
(12 жовтня, 21:45)
Збережено
Румунія
:
Австрія
(12 жовтня, 21:45)
Збережено
Хорватія
:
Гібралтар
(12 жовтня, 21:45)
Збережено
Данія
:
Греція
(12 жовтня, 22:00)
Збережено
Буркіна-Фасо
:
Ефіопія
(12 жовтня, 22:00)
Збережено
Єгипет
:
Гвінея-Бісау
(12 жовтня, 22:00)
Збережено
Джибуті
:
Сьєрра-Леоне
(12 жовтня, 22:00)
Збережено
Гана
:
Коморські острови
(12 жовтня, 22:00)
Збережено
Малі
:
Мадагаскар
(13 жовтня, 01:00)
Збережено
Маврикій
:
Лівія
(13 жовтня, 01:00)
Збережено
Камерун
:
Ангола
(13 жовтня, 01:00)
Збережено
Скасовано
Марокко
:
Конго
(13 жовтня, 01:00)
Збережено
Сенегал
:
Мавританія
(13 жовтня, 01:00)
Збережено
Сейшельські острови
:
Гамбія
(13 жовтня, 01:00)
Збережено
ДР Конго
:
Судан
(13 жовтня, 01:00)
Збережено
Габон
:
Бурунді
(13 жовтня, 01:00)
Збережено
Кот-д'Івуар
:
Кенія
(13 жовтня, 01:00)
Збережено
Гвінея
:
Ботсвана
(13 жовтня, 01:00)
Збережено
Алжир
:
Уганда
(13 жовтня, 01:00)
Збережено
Сомалі
:
Мозамбік
(13 жовтня, 02:00)
Збережено
Остін
:
Лос-Анджелес
(13 жовтня, 11:30)
Збережено
Чернігів
:
ЮКСА
(13 жовтня, 13:30)
Збережено
Прикарпаття-Благо
:
Чорноморець
(13 жовтня, 15:00)
Збережено
Південний Судан
:
Того
(13 жовтня, 15:15)
Збережено
Металіст
:
Нива Тернопіль
(13 жовтня, 16:00)
Збережено
Туніс
:
Намібія
(13 жовтня, 16:00)
Збережено
Екваторіальна Гвінея
:
Ліберія
(13 жовтня, 16:00)
Збережено
Сан-Томе і Принсіпі
:
Малаві
(13 жовтня, 17:00)
Збережено
Лівий Берег
:
Ворскла
(13 жовтня, 19:00)
Збережено
Лесото
:
Зімбабве
(13 жовтня, 21:45)
Збережено
Північна Македонія
:
Казахстан
(13 жовтня, 21:45)
Збережено
Уельс
:
Бельгія
(13 жовтня, 21:45)
Збережено
Північна Ірландія
:
Німеччина
(13 жовтня, 21:45)
Збережено
Словаччина
:
Люксембург
(13 жовтня, 21:45)
Збережено
Словенія
:
Швейцарія
(13 жовтня, 21:45)
Збережено
Швеція
:
Косово
(13 жовтня, 21:45)
Збережено
Ісландія
:
Франція
(13 жовтня, 21:45)
Збережено
Україна
:
Азербайджан
Результат матчу
0 : 1
(07 жовтня, 22:30)
Україна U-20
-
:
-
Іспанія U-20
Результат матчу
0 : 1
(08 жовтня, 12:00)
Ворскла
-
:
-
Чернігів
Результат матчу
3 : 2
(08 жовтня, 13:00)
Інгулець
-
:
-
Агробізнес
Результат матчу
0 : 1
(08 жовтня, 14:00)
МФК Металург
-
:
-
Пробій
Результат матчу
0 : 2
(08 жовтня, 15:00)
Поділля
-
:
-
Лівий Берег
Результат матчу
1 : 0
(08 жовтня, 16:00)
Ефіопія
-
:
-
Гвінея-Бісау
Результат матчу
3 : 3
(08 жовтня, 16:00)
Лівія
-
:
-
Кабо-Верде
Результат матчу
0 : 2
(08 жовтня, 16:00)
Маврикій
-
:
-
Камерун
Результат матчу
1 : 2
(08 жовтня, 16:00)
Нива Тернопіль
-
:
-
Буковина
Результат матчу
0 : 1
(08 жовтня, 19:00)
Сьєрра-Леоне
-
:
-
Буркіна-Фасо
Результат матчу
0 : 3
(08 жовтня, 19:00)
Джибуті
-
:
-
Єгипет
Результат матчу
1 : 2
(08 жовтня, 19:00)
Коморські острови
-
:
-
Мадагаскар
Результат матчу
0 : 5
(08 жовтня, 19:00)
ЦАР
-
:
-
Гана
Результат матчу
0 : 2
(08 жовтня, 19:00)
Чад
-
:
-
Малі
Результат матчу
3 : 1
(08 жовтня, 22:00)
Нігер
-
:
-
Конго
Результат матчу
0 : 1
(08 жовтня, 22:00)
Танзанія
-
:
-
Замбія
Результат матчу
3 : 1
(09 жовтня, 12:00)
ЮКСА
-
:
-
Прикарпаття-Благо
Результат матчу
0 : 1
(09 жовтня, 13:15)
Фенікс-Маріуполь
-
:
-
Металіст
Результат матчу
0 : 0
(09 жовтня, 14:30)
Чорноморець
-
:
-
Вікторія
Результат матчу
0 : 1
(09 жовтня, 16:00)
Бурунді
-
:
-
Кенія
Результат матчу
3 : 1
(09 жовтня, 19:00)
Ліберія
-
:
-
Намібія
Результат матчу
0 : 3
(09 жовтня, 19:00)
Сомалі
-
:
-
Алжир
Результат матчу
1 : 2
(09 жовтня, 19:00)
Мозамбік
-
:
-
Гвінея
Результат матчу
0 : 1
(09 жовтня, 19:00)
Ботсвана
-
:
-
Уганда
Результат матчу
2 : 1
(09 жовтня, 19:00)
Фінляндія
-
:
-
Литва
Результат матчу
0 : 4
(09 жовтня, 21:45)
Мальта
-
:
-
Нідерланди
Результат матчу
0 : 0
(09 жовтня, 21:45)
Чехія
-
:
-
Хорватія
Результат матчу
0 : 6
(09 жовтня, 21:45)
Білорусь
-
:
-
Данія
Результат матчу
3 : 1
(09 жовтня, 21:45)
Шотландія
-
:
-
Греція
Результат матчу
10 : 0
(09 жовтня, 21:45)
Австрія
-
:
-
Сан-Марино
Результат матчу
2 : 2
(09 жовтня, 21:45)
Кіпр
-
:
-
Боснія і Герцеговина
Результат матчу
4 : 0
(09 жовтня, 21:45)
Фарерські острови
-
:
-
Чорногорія
Результат матчу
0 : 1
(10 жовтня, 16:00)
Того
-
:
-
ДР Конго
Результат матчу
0 : 5
(10 жовтня, 16:00)
Південний Судан
-
:
-
Сенегал
Результат матчу
0 : 7
(10 жовтня, 16:00)
Сейшельські острови
-
:
-
Кот-д'Івуар
Результат матчу
0 : 0
(10 жовтня, 16:00)
Судан
-
:
-
Мавританія
Результат матчу
3 : 4
(10 жовтня, 16:00)
Гамбія
-
:
-
Габон
Результат матчу
4 : 0
(10 жовтня, 17:00)
Казахстан
-
:
-
Ліхтенштейн
РЕЙТИНГ
Поточний тур
Поточний тур
Попередній тур
Поточний місяць
Попередній місяць
Поточний рік
Попередній рік
загальний
бали
Вгадано переможця гри:
3 бали
Вгадано нічию:
6 балів
Вгадано різницю в рахунку:
5 балів
Вгадано переможця і точний рахунок:
12 балів
Вгадано переможця і точний рахунок (сума голів 5 і більше):
14 балів
Alexey Hyligan
168
Андрій Берегуляк
161
Таня Веліжаніна
161
4.
revas1k .
158
5.
denis siguta
157
6.
Олег Верхола
155
7.
Володимир Івасько
152
8.
Василь Кемпник
151
9.
markun
148
10.
Роман Бобер
147
1
2
3
4
5
6
7
→
Новини
Ісландія – Україна: де дивитися третій матч відбору команди Реброва на ЧС-2026
17:35
29315
ЧС 2026
Ісландія – Україна: анонс матчу відбору на ЧС-2026
08:00
23476
ЧС 2026
Австрія забила 10 голів, друзі Росії розгромлені, Шотландія перемогла Грецію: відбір до ЧС-2026
23:50
14819
ЧС 2026
Феномен Шевченко хет-триком врятував один із найкращих матчів за всю історію – через кілька днів епічно покарав росіян
17:00
12226
ЛЧ - Top News
Ісландія – Україна: Ребров оголосив заявку збірної на третій матч відбору до ЧС-2026 – офіційний вердикт для Ярмолюка
10:32
9945
ЧС 2026
Фарери здобули історичну перемогу, Гакпо оформив 2+1 у матчі за Нідерланди, нудьга Чехії та Хорватії: відбір до ЧС-2026
23:47
9619
ЧС 2026
Всі новини
