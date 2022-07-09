Товариський матч 9 липня 2022 року

Люцерн – Динамо – 1:2

Голи: Еміні, 81 – Циганков, 16 (пен.), Вербіч, 24

Динамо: Бущан (Нещерет, 76) – Кендзьора (Караваєв, 72), Забарний (Боль, 80), Попов (Сирота, 76), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 80), Шапаренко (Шепелєв, 72) – Циганков (Антюх, 80), Буяльський, Вербіч (Ванат, 72) – Бєсєдін (Гармаш, 80)

Очевидно, останній спаринг проти швейцарських команд у циклі літніх зборів. Раніше переважно резерви Динамо виграли 2 матчі, по разу зіграли внічию та програли. Основа команди Луческу повернулася після відпустки лише 5 липня, розійшовшись миром із солідним Янг Бойз. Нинішній суперник – з простіших. Люцерн виграв усі свої 3 поєдинки на зборах, але посів передостаннє місце у минулому сезоні та лише у плей-офф виграв боротьбу за виживання.

Люцерн – Динамо: онлайн-трансляція матчу – лише одна зміна в Луческу (відео)

На 3 хвилині Бущан від свого штрафного відправив лонгбол на Циганкова. Метрів 60 пролетів снаряд, після чого правий вінгер Динамо розібрався із захисником і виклав у центр. Шкода тільки, що Вербіч у боротьбі не зумів акцентовано пробити. Пройшла схожа дальня передача і в Люцерна. І також гравець у штрафному не дуже вдало розібрався після подальшого прострілу. Сидорчук котить на Буяльського у воротарський, однак намагання Віталія перевести в центр під розстріл заблокував з другої спроби захисник. На 14 хвилини Люцерн уперше пробив по воротах. Погано оброблений Шапаренком м'яч на чужій половині привів до швидкої контри. Абубакар не влучив з межі штрафного.

Сутичка і помилки суперника у відеоогляді матчу Люцерн – Динамо – 1:2

Циганков віддав за спини, Бєсєдін підловив голкіпера, заробивши пенальті. Віктор з легкістю розвів стража воріт і м'яч по різних кутках. Сидорчук потрапив під подвійний пресинг біля свого штрафного і втратив м'яч. Зі свого боку й Абубакар навіть пробити не зумів, загравшись проти двох центрбеків. Кендзьора і Циганков з допомогою Буяльського тероризують швейцарців на правому фланзі атаки. Туди ж зміщується навіть Вербіч, а Бєсєдін з тієї зони заробив пенальті. Ліворуч ж за половину першого тайму можна згадати хіба що дві небезпечні втрати центральних півзахисників.

У моменті з другим взяттям воріт на 24 хвилині спрацював непоганий пресинг на все тому ж правому краю. Циганков і Бєсєдін змусили вибивати навмання. А там у центрі Попов блискуче зіграв на перехопленні, Буяльський пропустив, а зовсім вільний Вербіч використав вихід сам на сам. Ось вам і така собі зв'язка гравців, орієнтованих ближче на лівий фланг, в атаці чисто по центру. Дубінчак дещо випадає, заважає певна нервовість. Буяльський змістився ліворуч, розкривши зону для дій Владислава, але далі пішов дуже невдалий пас у центр, де був тільки суперник.

Пара суператак Люцерна. Абубакар відіграв спочатку Сидорчука, а потім Забарного. Простріл португальця у центр знайшов зовсім вільного Ардаїса – лише сейв Бущана врятував від гола. Фридек обігрався з партнером і прострілив з лівого флангу. Дорн майже без перешкод замикав дальню стійку, але не влучив. Ніби повернулися в минулі часи. Циганков і Вербіч забивають, оборона дає багато свободи у своєму штрафному. Кияни виразно підсіли наприкінці першого тайму при не найбільшому темпі матчу.

Вербіч на 50 хвилині отримав жовту. Словенець вже не вперше не встигав за суперником, граючи доволі грубо, і це не тільки його вада у нинішньому Динамо. Знову розривають правий фланг киян, і лише Бущан в ефектному стрибку тягне. Після кутового пройшла подача вже з іншого краю, тепер уже удар вище. Циганков завіся після того, як суперник потягнув за футболку. Почалася масова суперечка. Такі моменти тільки підтверджують, що гра зовсім не клеїться, незважаючи на рахунок 2:0. На 55 хвилині не встигає Шапаренко накрити пас, а Кендзьора випускає свого гравця. Ще один вихід віч-на-віч з Бущаном, Георгій рятує, але це все дуже тривожить.

Лише після серії замін на 72 хвилині Динамо прокинулося після перерви. Хоча момент організувало тріо, яке весь матч на полі. Буяльський після комбінації Циганкова і Сидорчука виклав під удар – Караваєву стати джокером не дав воротар. Шепелєв накинув зі штрафного, невдала спроба Циганкова перевести в центр завершилася таким собі ударом над воротами. Після виходу ще групи запасних фтболістів Нещерет під пресингом віддав супернику, резервна пара центральних захисників не встигла підстрахувати, а молодий воротар не реабілітувався у ближньому бою.

На 85 хвилині момент практично повторився. Знову пас назад, знову помилка (цього разу Сирота подарував м'яч супернику) і безсилля воротаря. Пощастило, що господарі банально не влучили. Караваєв обігрався з партнером і пробив прямо у голкіпера метрів з 10. Андрієвський добивав не дуже влучно. На останніх секундах Антюх віддав у штрафний, Ванат скинув під удар, а Буяльський ефектно перекидав, однак не зумів пробити воротаря. Далі київський клуб чекає подвійний спаринг з Ліоном. Динамівці зіграють відразу 2 матчі проти іменитих французів 12 липня. А вже 20 числа українці пройдуть перше офіційне випробування – Фенербахче у кваліфікації ЛЧ 2022/23.

Проблеми з обороною і тонусом – слабший суперник повозив більше за Янг Бойз

Якби не Бущан, Динамо цілком світила б поразка. Ні пара Попов/Забарний, ні запасний варіант Сирота/Боль не вразили надійністю. Швидкі гравці Люцерна завжди були на крок попереду, стабільно виходячи на ударні позиції в межах штрафного киян. Якщо у перші хвилин 25 команда Луческу домінувала повністю, то потім почався незрозумілий спад, коли вже суперник сипав моменти пачками. Шапаренко і Сидорчук втратами привозили неприємності на свої ворота. З поверненням м'ячів були великі проблеми. В одному з епізодів капітан Динамо так хотів відібрати, тиснучи ззаду на Абубакара, що найкращий із суперників спритно обійшов і його, і ще одну перешкоду (Забарного), створивши вбивчий момент.

Загалом Люцерн вийшов на перемогу (9:6) за ударами з меж штрафного. Хоча якщо вже Київ створював свої нагоди, вони більшою мірою були доведеними до високого рівня небезпеки, відтак за гостротою та якістю ударів констатуємо хіба що мінімальну перевагу швейцарців. Але при цьому динамівці забили з пенальті та дещо випадковий гол, в якому пас Попова (головою!) з центра поля став результативним, а оборона дивним чином розсипалася, не чинивши жодного опору. Можливо, там дещо збив з пантелику своїм маневром Буяльський, який навіть не на піку форми стабільно творив чи не найбільшу загрозу своїми хаотичними переміщеннями і передачами під удар.

Динамо і активніше, і вразливіше на правому фланзі

Кендзьора і Вербіч виглядали значно цікавіше у своєму другому матчі після повернення з вимушених звірячим нападом Росії оренд. Польський захисник змушував страждати Люцерн у перші 30 хвилин, показуючи пристойну якість підключень і пасової роботи. А ось далі чи то фізика не дозволяла, чи то загальний командний стан, коли підстраховка не працює, а динаміка на посередньому рівні. Однак саме на фланзі Кендзьори почалася справжня криза, яку не могли приборкати десь аж до виходу Караваєва. Суперник створював момент за моментом, намацавши слабке місце в обороні саме в цій зоні, хоча й центр не тішив стійкістю.

І це лише 9 команда Швейцарії, відчайдушний борець за виживання. Так, Люцерн краще готовий, адже почав підготовку значно раніше за основну обойму Динамо. Але це досить слабка команда, яка всі свої ставки попереду робить на індивідуалізм ганського португальця Абубакара. Вони давали грати, особливо на тому ж правому краю, де Циганков, Кендзьора, Буяльський і Караваєв отримали дуже багато місця. Безглуздими діями виводили суперника на свої ворота. Проте й Київ сам максимально сприяв у створенні моментів. Хибні рішення, нервові фоли, деякі з яких могли б завершитися ще не одною жовтою карткою в офіційному матчі.

Резерви розчаровують: Нещерет і Сирота привозять, але це не головна проблема

В якийсь момент гра заспокоїлася. Здалося, що Динамо перехопило ініціативу. Особливо з виходом активних Караваєва, Антюха та Ваната. Шепелєв та Андрієвський показували кращу готовність і динаміку, ніж основна парочка центрхавів. Могли доводити до розгрому, а натомість дивом уникнули нічиєї. Два ідентичні моменти з нервовим перепасом назад через лінійку лівого флангу Вівчаренко-Сирота-Нещерет. Коли голкіпер, який не боїться м'яча, та захисник з потужним досвідом гри проти топів у рамках ЛЧ таке витворяють... Це ж не аматори і далеко не найгірші представники резерву.

Вони намагалися діяти за настановами Луческу, не вибивати гарячково вперед, зберігати контроль і виходити через пас, але тиск навіть такого суперника створив 2 супермоменти на свої ворота. Після Янг Бойз ми говорили про важливість пресингу в протистоянні з Фенербахче, яке намагається зажити по-новому з конспектами Жезуша. Біда в тому, що губляться не лише ті, хто має насправді небагато шансів зіграти 20 і 27 липня.

А ще в турків зараз диверсифікація атакувальних загроз куди більша, ніж сьогодні була в Люцерна з виразним акцентом на одну і ту ж зону. Біда може прийти звідусіль, причому розраховувати на велику кількість халявних моментів динамівцям не варто. Їх може бути ще менше, ніж зазвичай, адже обидва тренери не проти стерильності розміреного володіння м'ячем на дальніх підступах, побоюючись контратак і шального обміну ударами. Тому варто звернути увагу й на такі епізоди, як сьогодні по перерві у Циганкова, коли замість розіграшу 3 в 2 Віктор самотужки поліз, нарвався на силову боротьбу і змарнував шанс закрити гру.