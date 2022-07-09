Клуби України та Польщі вирішили помірятися силами під час літніх зборів.

Товариські матчі

Радом'як – Ворскла – 2:1

Голи: Пік, 71, Абрамович, 75 – Олійник, 47

Радомяк – Ворскла – 1:2

Голи: Павловскі, 27 – Кравчук, 13 (пен.), Козиренко, 61

Нереалізований пенальті: Маурідес, 54 (Р)

Яґеллонія – Рух – 1:2

Голи: Поспішил, 90+2 – Сапуга, 40, Руніч, 56.

Ворскла вже 21 липня стартує у кваліфікації Ліги конференцій, тому Віктор Скрипник вирішив дати команді серйозне навантаження. Полтавці за день провели два спаринги проти Радом'яка.

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Перший матч завершився поразкою Ворскли, хоча саме вона відкрила рахунок – Денис Олійник забив у дебютній грі за нову команду. Друга зустріч виявилася для "зелено-білих" переможною з дзеркальним рахунком.

Рух також зустрічався з представником Екстракляси. Львів'яни здобули комфортну перевагу, але таки пропустили від Яґеллонії у компенсований час – ще одні 2:1 на користь українців. Усі зібрані кошти з матчу Рух передасть у благодійний фонд United24.

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