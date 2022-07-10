Йовічевіч хотів перетягнути в Шахтар хавбека збірної України – "гірників" відлякали великим цінником
Ігор Йовічевіч намагається взяти із собою в Шахтар знайомих виконавців.
Лідер СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок був бажаною ціллю хорватського фахівця, який незабаром повинен очолити "гірників".
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"Я точно знаю, що Йовічевіч був би не проти забрати Піхальонка. Теж екс-гравець Шахтаря. Але камбеку не буде, наскільки я розумію. Сума трохи відлякує Шахтар. СК Дніпро-1 вимагає 4,5 млн євро, не менше, тому там питання навіть не розглядається", – розповів Ігор Бурбас у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.
Нагадаємо, рік тому СК Дніпро-1 придбав Піхальонка у Шахтаря за 700 тисяч євро (дані Transfermarkt). Хавбек яскраво провів дебютний сезон за дніпрян (6+4 у 16 матчах), а в червні дебютував за збірну України.