Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала полномасштабной захватнической войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже 40 новость, где Футбол 24 освещает русский беспредел на нашей земле и его влияние на игру миллионов.



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23:50. Один из лидеров Первой лиги может отказаться от участия в новом сезоне.

22:55. Бегство легионеров, изоляция от цивилизации, историческое падение в рейтинге УЕФА. Рассказываем, как загнивает футбол оккупантов.

22:10. "Пришлось взять оружие в руки, когда враг был возле Киева", – тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский рассказал о своем опыте войны.

21:35. По информации авторитетного инсайдера, Роберто Де Дзерби расторг контракт с Шахтером.

21:00. Воспитанник ФК Львов погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Светлая память герою!

20:25. Динамо подтвердило товарищеский матч с Антверпеном перед стартом в Лиге чемпионов, а также определилось с датой спарринга против Эвертона.

19:40. "Ничего героического в моем поступке нет", – экс-капитан сборной Украины рассказал о вступлении в ТрО и как тренирует детей во время войны.

18:30. Рух проведет благотворительный поединок с клубом бывшего украинца, взявшего польское гражданство.