Захисник Сідклей завершив свої виступи у складі грецького ПАОКа на правах оренди.

Бразилець в Instagram попрощався з грецьким клубом, прикріпивши відео яскравих моментів. Сідклей відіграв за команду Развана Луческу весь минулий сезон – 47 матчів, 2 голи та 3 асисти.

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У захисника є чинний контракт з Динамо, який завершується лише наступного літа. Втім, чекати повернення у Київ не варто. Ймовірно, Сідклей скористається дозволом ФІФА призупиняти угоди з українськими кулбами і буде домовлятися з бразильськими командами.

Нагадаємо, 4 роки тому Динамо придбало Сідклея у Атлетіко Паранаенсе за 5 млн євро. Відтоді бразилець награв за киян лише 33 матчі, в яких відзначився 3 голами та 3 асистами.

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