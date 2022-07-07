Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола відповів на подарований Олегом Смалійчуком м’яч, яким він зіграв у футбол з українськими військовими на фронті.

"Олег, я отримав твій подарунок. Дуже дякую тобі та твоїм хлопцям за відео, яке ви прислали, воно глибоко зворушило мене.

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Я теж хочу відправити тобі м’яч. Сподіваюся, він до тебе дійде. Коли отримаєш його, пришли мені ще одне відео. Цей м’яч для тебе і твоїх друзів підписали всі гравці Ман Сіті, які виграли останній чемпіонат Англії.

Звісно, я бажаю вам всього найкращого. Сподіваюсь, ця війна скоро закінчиться і ви повернетесь до нормального життя, до своїх близьких", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, українці вже 134-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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