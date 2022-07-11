"Якщо говорити на чистоту, то наразі команда далека від оптимальних кондицій. Ми 130 днів не тренувалися. Футболісти багато втратили і в фізичному, і в технічному плані. Робимо все від нас залежне, аби вони набрали форму якнайшвидше.

Верес затвердив бюджет на першу частину сезону УПЛ

Задоволений самовіддачею. Їхньому бажанню грати можна позаздрити. Хлопці виконують всю ту роботу, яку ми запланували. Головне, щоб цей процес обійшовся без травм. Процес адаптації новачків проходить досить безболісно. Сподіваюсь, що вони лише підсилять команду.

Зараз головне, щоб футболісти набрали ігрові кондиції. Ми запланували чимало товариських матчів. Зрозуміло, що ближче до старту сезону будемо награвати певні тактичні задуми. Головне, щоб гравці не забули все те, що вже знають. А під завершення зборів будемо більше приділяти увагу саме тактичним моментам, які запланував тренерський штаб", – цитує Вірта офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, минулий сезон (який було недограно через напад Росії) Верес завершив на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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