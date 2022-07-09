"Я так розумію, що пропозиція по Циганкову від Севільї була, але вона зовсім не відповідає амбіціям Динамо.

Динамо може влаштувати розпродаж своїх зірок – журналіст назвав головну умову для трансферів

Хоча в Циганкова рік контракту і, знову ж таки, одна справа зараз, інша справа – якщо команда буде грати у Лізі чемпіонів, тоді все може бути по-іншому.

Інтерес Евертона до Шапаренка? Не чув такої інформації. Наскільки я розумію, агенти торгують Шапаренка десь в 10 мільйонів євро. Знову ж таки, це не та сума, за яку зараз Динамо готове віддавати цього футболіста. Тобто агенти називають приблизно такі суми, але конкретних пропозицій зараз немає", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, вже 20 липня Динамо стартує у 2-му турі кваліфікації Лігі чемпіонів проти Фенербахче. Домашній поєдинок кияни проведуть у польському Лодзі, а матч-відповідь – за тиждень, 27 липня, у Стамбулі.

Янг Бойз – Динамо: Ванат провокує 2 інтриги – важкий камбек основи і легіонерів, Луческу розкриває карти перед ЛЧ