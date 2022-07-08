Легіонер Зорі пояснив, чому вирішив залишитись в Україні
8 липня 09:25 - Читать на русском
Вінгер Зорі Крістіан зізнався, що спонукало його залишитись у луганському клубі під час війни.
Крістіан наразі залишився єдиним іноземцем у складі Зорі та пояснив, чому вирішив у клубі. "Я люблю Україну, тому я тут", – зазначив гравець у коментарі прес-службі клубу.
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Додамо, що бразилець може зіграти за луганців вже сьогодні у товариській зустрічі з Легією, початок о 19:00. Поєдинок відбудеться у рамках підготовки до старту сезону.
Зауважимо, що Крістіан у минулому сезоні провів 13 матчів, відзначившись голом та асистом.
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