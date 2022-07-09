Станислав и Владислав Шараи стали очередными новичками "народных", сообщает пресс-служба клуба . Контракты с обоими заключены на один год.

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"Созвонились с Юрием Николаевичем (Виртом – прим .), поговорили. Нам очень понравился вариант продолжения карьеры в Вересе. Сразу приехали сюда", – заявил Владислав. Его брат добавил: "В команде нас приняли хорошо. Часть ребят мы уже знали. Условия проживания здесь отличные, условия для тренировок – тоже. Готовимся к сезону".

Отметим, Станислав перебрался в Ровно из Альянса, а Владислав – из Ингульца. Обоим по 25 лет, раньше они выступали еще за Олимпик и Сумы.

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