Жирона окончательно определилась по количеству украинцев, которые будут доступны на матч 33-го тура Ла Лиги против Лас-Пальмаса.

Виктор Цыганков оправился от травмы и попал в заявку из 20 игроков, сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Цыганков может перейти в главную сенсацию Европы – Мудрик туда не доехал, но были 2 других украинца

Полузащитник пропустил 2 тура чемпионата, в которых Жирона проиграла Атлетико (1:3) и разгромила Кадис (4:1). Ян Коуту также готов помочь команде – латераль был под вопросом из-за повреждения головы, которое получил в столкновении с партнером на тренировке. А вот Артем Довбик остается безальтернативным вариантом на острие атаки, потому что 37-летний Кристиан Стуани до сих пор недоступен.

Следующая игра для Жироны – выезд к Лас-Пальмасу 27 апреля. Подопечные Мичела еще имеют шанс забрать второе место у Барселоны, до которой всего 2 очка.

CONVOCATÒRIA | Llista de jugadors que viatgen a Las Palmas ️#LasPalmasGirona pic.twitter.com/4psZJamSYo — Girona FC (@GironaFC) April 26, 2024

"Ледяной человек": испанские СМИ сравнивают Довбика с ноунеймом, который переписал историю – Артем делает невозможное