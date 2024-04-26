Цыганков получил официальный вердикт на матч Ла Лиги – Довбик снова "одинок"
Жирона окончательно определилась по количеству украинцев, которые будут доступны на матч 33-го тура Ла Лиги против Лас-Пальмаса.
Виктор Цыганков оправился от травмы и попал в заявку из 20 игроков, сообщила пресс-служба каталонского клуба.
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Полузащитник пропустил 2 тура чемпионата, в которых Жирона проиграла Атлетико (1:3) и разгромила Кадис (4:1). Ян Коуту также готов помочь команде – латераль был под вопросом из-за повреждения головы, которое получил в столкновении с партнером на тренировке. А вот Артем Довбик остается безальтернативным вариантом на острие атаки, потому что 37-летний Кристиан Стуани до сих пор недоступен.
Следующая игра для Жироны – выезд к Лас-Пальмасу 27 апреля. Подопечные Мичела еще имеют шанс забрать второе место у Барселоны, до которой всего 2 очка.
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