Матч СК Днепр-1 – Динамо состоится сегодня, 27 апреля, на стадионе "Днепр-Арена". Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на ютуб-канале FootballHub, а также на телеканале 2+2. Игру рассудит Юрий Иванов.

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У Динамо ситуация очень непростая. Чтобы стать чемпионом, команде необходимо выиграть все матчи до конца сезона – включая Классическое – плюс, нужна хотя бы ничья в одном из поединков Шахтера. И надо сохранять преимущество по разнице голов на всякий случай (сейчас у киевлян +2). Сценарий не такой уж и нереальный, учитывая не самый легкий календарь донеччан, но у них есть право на ошибку. В отличие от.

И это при том, что столичный гранд набрал почти максимальное количество очков после увольнения Мирчи Луческу в начале ноября. Под руководством Александра Шовковского динамовцы выиграли 12 матчей из 14-ти, избежав поражений. Почти половина из этих поединков завершилась с 3+ забитыми голами "бело-синих". По показателю ожидаемых голов (как и реальных) киевляне являются лидерами УПЛ со значительным отрывом.

Да, не во всех турах Динамо выглядело идеально. Команда имеет свойство изредка выключаться из игры, что стоило очков с ЛНЗ и создало проблемы с Минаем. Иногда прессингу не хватает качества, а где-то продвижение мяча сталкивается с позиционными провалами – это привело к ничьей с Вересом и заставило нервничать в первом тайме с Ворсклой (да и против Черноморца было непросто).

Тем не менее, киевляне имеют большой запас прочности. У киевлян может не пойти комбинационный футбол, однако они способны порвать на контратаках. Если сложно по-всякому, то всегда можно надеяться на индивидуальную магию лидеров. К тому же, в Динамо есть широкая и сильная скамейка запасных – весной с ней были определенные проблемы, но сейчас кадровая ситуация идеальна.

Этим самым не может похвастаться СК Днепр-1. В течение всей весны коллектив страдает от тяжелых потерь в составе. Сейчас Юрий Максимов не может рассчитывать на травмированных Филиппова и Пихалёнка, которых придется ждать минимум неделю (а скорее – все две, а то и три). Под сомнением и участие Третьякова, которого не выпускали после замены на 17-й минуте матча с Зарей.

Кроме того, команде сильно мешают сирены в домашках. С большой вероятностью, именно они стоили очков с Рухом и Зарей. С другой стороны, в футболе СК Днепр-1 наметилась определенная регрессия к среднему – рисунок игры остается таким же прагматичным и дисциплинированным, как и осенью, но тогда удавалось побеждать в равных матчах. Нынче же так не везет.

В шести предыдущих турах "желто-черные" одержали всего одну победу (над кризисным Колосом, 2:0), расписав четыре ничьи и потерпев поражение от Руха. Поражений могло быть больше, однако Вересу и ЛНЗ не хватило реализации. Из позитива следует отметить хорошие стандарты, а особенно – замыкания Адамюка, которые вытащили СК в Ровно.

Руководство клуба заявило, что не очень-то и желает выступать в еврокубках, ведь состав в следующем сезоне будет значительно слабее. Этот факт сегодня может сыграть и в плюс – на днепровцев сейчас ничего не давит, они имеют право рисковать, продавая себя будущим работодателям. Злости добавит и финансовая стимуляция от другого гранда, поэтому Динамо не следует ожидать простой победы. Раненый зверь вдвойне опасен.

Кадровая ситуация

Травмированы: Третьяков (под вопросом), Филиппов, Пихаленок (СК Днепр-1)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Динамо

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко – Бабенко – Леднев, Очеретько, Рубчинский, Горбунов – Гуцуляк

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Волошин – Ванат

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Динамо безусловным фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Александра Шовковского дают 1.87, а на триумф СК Днепр-1 – аж 4.75. Ничья была оценена коэффициентом 3.50.

Специалисты не ожидают высокой результативности. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.26, аналогичный тотал меньше – 1.71. Гол Владислава Ваната умножит вашу ставку на 2.20, а Алексея Гуцуляка – на 3.50.

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