Бразильский фулбек Додо все же нашел себе клуб в европейском топ-чемпионате.

Фиорентина договорилась с Шахтером о трансфере Додо, сообщает Sky Sport. Флорентийцам пришлось увеличить предложение: вице-чемпионы Украины получат 14 миллионов евро сразу, а еще 3,5 млн могут заработать в виде бонусов.

Шахтер не поддался на шантаж Фиорентины

У бразильца открыт путь в основу Фиорентины. Одриосола был основным правым защитником в прошлом сезоне, но возвращается из аренды в Реал. Додо призван его заменить.

Напомним, что Шахтер приобрел Додо из Куритибы в 2017-м за два миллиона. Контракт Додо с горняками рассчитан до 2025 года. В прошлом сокращенном сезоне он провел 26 матчей и оформил 4 ассиста.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?