"Если говорить на чистоту, то команда далека от оптимальных кондиций. Мы 130 дней не тренировались. Футболисты много потеряли и в физическом, и в техническом плане. Делаем все от нас зависящее, чтобы они набрали форму как можно быстрее.

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Доволен самоотдачей. Их желанию играть можно позавидовать. Ребята выполняют всю работу, которую мы запланировали. Главное, чтобы этот процесс обошелся без травм. Процесс адаптации новичков проходит безболезненно. Надеюсь, что они только усилят команду.

Сейчас главное, чтобы футболисты набрали игровые кондиции. Мы запланировали немало товарищеских матчей. Понятно, что ближе к старту сезона будем наигрывать определенные тактические замыслы. Главное, чтобы игроки не забыли все, что уже знают. А под завершение сбора будем больше уделять внимание именно тактическим моментам, запланированным тренерским штабом", – цитирует Вирта официальный сайт Вереса.

Напомним, прошлый сезон (который был недоигран из-за нападения России) Верес завершил на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ.

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