Бохум на своем официальном сайте объявил о подписании 30-летнего украинца. Немцы арендовали защитника на сезон, воспользовавшись правилом ФИФА о приостановке контрактов игроков с российскими клубами.

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Ордец еще три года назад перешел из Шахтера в московское Динамо свободным агентом. Центрбек все это время игнорировал тему войны на родном Донбассе. Ситуация не изменилась и 24 февраля этого года. За четыре месяца полномасштабной войны Ордец никоим образом не высказал свою позицию. В его соцсетях за это время появилось только два сообщения. Оба еще в конце февраля. Первое – о том, что Иван якобы "всем сердцем с Украиной". Второе – об ужасах в его родной Волновахе. При этом ни слова об оккупантах и ​​о России как виновниках кровопролития.

Ордец перестал попадать в состав московского Динамо, но это не помешало ему громко отпраздновать завершение сезона. Теперь защитник со спокойной душой отправился в Бохум, который в прошлом сезоне финишировал на 13-й строчке Бундеслиги.

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