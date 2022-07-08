Металлист вчера провел спарринг с Антальяспором, а уже вечером того же дня наставник команды Александр Кучер покинул расположение харьковского клуба, присоединившись к СК Днепр-1 в Словении, сообщает Бурбас в своем Telegram-канале.

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Специалист прибыл не один – вместе с ним из Металлиста в СК Днепр-1 приехали Рыбак, Порох, Картушов и Горбунов. Отмечается, что список игроков, которые присоединятся к днепрянам, еще не окончательный.

Напомним, днепряне находятся на пороге перестройки из-за неизбежного перехода Игоря Йовичевича в Шахтер. Недавно стало известно, что вице-президент Металлиста Евгений Красников и главный тренер харьковчан Александр Кучер присоединятся к СК Днепр-1.

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