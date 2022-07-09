"Я так понимаю, что предложение по Цыганкову от Севильи было, но оно совсем не отвечает амбициям Динамо.

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Хотя у Цыганкова год контракта и опять же, одно дело сейчас, другое дело – если команда будет играть в Лиге чемпионов, тогда все может быть по-другому.

Интерес Эвертона к Шапаренко? Не слышал такой информации. Насколько я понимаю, агенты торгуют Шапаренко где-то в 10 миллионов евро. Опять же это не та сумма, за которую сейчас Динамо готово отдавать этого футболиста. То есть агенты называют примерно такие суммы, но конкретных предложений сейчас нет", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, уже 20 июля Динамо стартует во 2-м туре квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. Домашний поединок киевляне проведут в польском Лодзе, а ответный матч – через неделю, 27 июля, в Стамбуле.

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