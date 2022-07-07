Защитник Шахтера Маркос Робсон Сиприано в ближайшее время вернется на родину. Крузейро достиг соглашения по аренде 23-летнего футболиста, сообщает UOL Esporte.

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Напомним, последний сезон Сиприано провел в аренде в Сьоне, однако швейцарцы не воспользовались правом выкупа футболиста. Контракт бразильца с Шахтером действует до 30 июня 2023 года, поэтому Крузейро решил забрать Маркоса бесплатно. "Лисы" планируют арендовать игрока на год (благодаря нововведениям ФИФА для легионеров из УПЛ, которые могут приостанавливать контракты со своими клубами), а затем подпишут с ним, как со свободным агентом, полноценное соглашение.

К слову, Сиприано перешел в Шахтер в июле 2018 года за 1 млн евро. Трансферная стоимость футболиста осталась без изменений.

Крузейро после 16-ти туров идет в местной Серии В первым, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

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