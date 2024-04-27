Главные новости 26 апреля: Шевченко лишает Павелко влияния, новый тренер Ливерпуля, Мудрика "отправляют" в аренду
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 26 апреля.
Украина
УАФ начала проверку относительно возможной сдачи матча Первой лиги – в деле замешан клуб Ярославского.
УАФ решила отозвать место Украины в исполнительном комитете УЕФА – все, чтобы лишить Павелко и Ко влияния.
Мир
Лестер стал первым новичком АПЛ в следующем сезоне – бывшему чемпиону даже не пришлось выходить на поле.
Реал полурезервом победил Сосьедад – Лунина приберегли на полуфинал ЛЧ, Турецкий вундеркинд превзошел Джуда.
Ливерпуль согласовал детали контракта с новым тренером.
Украинцы за границей
Лунин был в шаге от другого клуба в Испании – Реал переплатил втрое, чтобы перехватить кипера.
Игрок сборной Украины спровоцировал огромный скандал в Европе – соперник обвинил его в расизме и угрожает судом.
Мудрик может уйти из Челси в аренду – СМИ шокировал двумя топ-претендентами с украинским следом.