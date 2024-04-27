Павелко и Шевченко / фото: В. Раснер

Украина

УАФ начала проверку относительно возможной сдачи матча Первой лиги – в деле замешан клуб Ярославского.

УАФ решила отозвать место Украины в исполнительном комитете УЕФА – все, чтобы лишить Павелко и Ко влияния.

Мир

Лестер стал первым новичком АПЛ в следующем сезоне – бывшему чемпиону даже не пришлось выходить на поле.

Реал полурезервом победил Сосьедад – Лунина приберегли на полуфинал ЛЧ, Турецкий вундеркинд превзошел Джуда.

Ливерпуль согласовал детали контракта с новым тренером.

Украинцы за границей

Лунин был в шаге от другого клуба в Испании – Реал переплатил втрое, чтобы перехватить кипера.

Игрок сборной Украины спровоцировал огромный скандал в Европе – соперник обвинил его в расизме и угрожает судом.

Мудрик может уйти из Челси в аренду – СМИ шокировал двумя топ-претендентами с украинским следом.