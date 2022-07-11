Шахтер и главный тренер команды Роберто Де Дзерби приняли обоюдное решение о завершении сотрудничества. Вместе с наставником клуб покидает его тренерский штаб, сообщает официальный сайт "горняков".

Возвращение Ракицкого и единственный легионер – журналист раскрыл реалии первых сборов Шахтера

К слову, итальянец возглавил Шахтер год назад. Смог вывести команду в группу Лиги чемпионов и выиграть Суперкубок Украины. Однако в общей сложности Де Дзерби во главе дончан провел всего 30 поединков. Первую половину сезона команда завершила лидером УПЛ. Также итальянец возглавлял "горняков" во время благотворительного турне.

Ожидается, что новым главным тренером Шахтера станет Игорь Йовичевич. Хорват уже покинул СК Днепр-1, где будет работать Александр Кучер.

Россия напала на Украину: Ярмоленко готовит возвращение в УПЛ, убийство экс-динамовца, потеря еще 6 клубов (LIVE)