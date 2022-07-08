Немецкий Бохум является главным фаворитом подписания украинского защитника Ивана Ордеца, сообщает vfl-magazin.

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Отмечается, что защитник московского Динамо может сменить клубную прописку на правах аренды благодаря правилу ФИФА. Еще одним претендентом на Ивана был швейцарский Базель. Добавим, что Бохум занял 13-е место в Бундеслиге в прошлом сезоне.

Заметим, что за три месяца войны Ордец не выразил свою позицию. В его соцсетях за это время появилось только два сообщения. Оба еще в конце февраля. Первый – о том, что Иван якобы "всем сердцем из Украины". Второй – об ужасах в его родной Волновахе. При этом ни слова об оккупантах и ​​о России как виновниках кровопролития. Хотя Ордец перестал попадать в состав московского Динамо, но это не помешало ему громко отпраздновать завершение сезона.

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