Экс-наставник Миная Василий Кобин нашел себе новое место работы. 37-летний специалист будет заниматься спортивной частью работы в Металлисте, сообщил Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Красников назвал нового тренера Металлиста, который заменит Кучера

Напомним, харьковский клуб находится в стадии серьезной реорганизации. В связи с уходом Игора Йовичевича в Шахтер наставник "желто-синих" Александр Кучер вместе с Евгением Красниковым переберутся в СК Днепр-1.

К слову, Кобин в 2014 году на правах аренды из Шахтера выступал за Металлист, проведя за харьковчан 9 матчей. С сентября 2021-го он оставался без работы, после того как покинул закарпатский клуб.

Россия напала на Украину: тренерская рокировка в УПЛ, Ордец и правило ФИФА, судьба чемпионства в условиях войны (LIVE)