Владелец Металлиста Александр Ярославский с опаской смотрит в будущее Украины и ее футбола.

– Хотелось бы спросить об СК Днепр-1 и Металлисте, что происходит? Если вам удобно сейчас.

– Сейчас не очень удобно говорить. Сейчас удобно говорить о том, что происходит в стране, а потом уже отвечать на футбольные вопросы.

– Пытаемся возрождать футбол и запустить новый чемпионат. Все волнуются за судьбу Металлиста.

– Да уже возродили. Сколько раз можно его возрождать?

Металлист мог не стартовать в сезоне 2022/23 – в Харькове не нашлось людей, которые были готовы финансировать клуб

– А сейчас Металлист? Неясна его судьба существования.

– Да я не понимаю судьбу существования всего остального.

– Металлист вам уже не интересен, скажите честно?

– Меня все интересует. И Металлист, и страна. Просто не знаю, как ответить на ваш вопрос.

– А как вы отпустили Красникова и Кучера?

– Еще раз повторяю – я не знаю, как ответить на ваш вопрос о футболе и всем остальном. Я никого никуда не отпускал. Никого и никуда, пока все.

"Переговоры с Красниковым начались 15 лет назад": Кобин прокомментировал возможность работы в Металлисте

– Вы в футболе останетесь, он вам еще интересен?

– Я всегда интересуюсь футболом, но когда есть условия для его созидания. Сколько раз я могу создавать его? Сколько раз мне еще возрождать Металлист из пепла? 10, 15, 20? Дайте мне какую-нибудь перспективу, чтобы я понимал, что делать. А сейчас вы сами перспективы не видите, так что меня спрашиваете? Вы ведь результаты моего Металлиста видели. И в первый, и второй раз. Скажите, сколько раз мне еще нужно его возрождать, чтобы я рассчитал силы.

– Металлист будет жить?

– Конечно. 100%. Миллиард процентов.

– С вами или без?

– Без меня он и не жил, – заявил Ярославский в комментарии ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

"Снилося, що я вбив цього придурка Путіна у його бункері": легенда Металіста волонтерить у бронежилеті від Маркевича