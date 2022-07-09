Клубы Украины и Польши решили померяться силами во время летних сборов.

Товарищеские матчи

Радомяк – Ворскла – 2:1

Голы: Пик, 71, Абрамович, 75 – Олейник, 47

Радомяк – Ворскла – 1:2

Голы: Павловски, 27 – Кравчук, 13 (пен.), Козыренко, 61

Нереализованный пенальти: Мауридес, 54 (Р)

Ягеллония – Рух – 1:2

Голы: Поспешил, 90+2 – Сапуга, 40, Рунич, 56.

Ворскла уже 21 июля стартует в квалификации Лиги конференций, поэтому Виктор Скрипник решил дать команде серьезную нагрузку. Полтавчане за день провели два спарринга против Радомяка.

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Первый матч завершился поражением Ворсклы, хотя именно она открыла счет – Денис Олейник забил в дебютной игре за новую команду. Вторая встреча оказалась для "зелено-белых" победной с зеркальным счетом.

Рух также встречался с представителем Экстраклясы. Львовяне получили комфортное преимущество, но пропустили от Ягеллонии в компенсированное время – еще одни 2:1 в пользу украинцев. Все собранные средства с матча Рух передаст в благотворительный фонд United24.

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