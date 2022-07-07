Ворскла начала игровую подготовку к новому сезону. Первый спарринг проиграла Гурнику Забже (1:2).

Команда Виктора Скрипника находится на сборах в Польше. Спарринг против Гурника стал первым матчем для специалиста во главе полтавчан. Уступили со счетом 1:2. Гол за Ворсклу забил потенциальный новичок, имя которого не раскрывают.

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Уже 9 июля подопечные Виктора Скрипника проведут еще два товарищеских поединка (соперники пока не названы). Команда готовится к старту в квалификации Лиги конференций, где Ворскла сыграет против шведского АИКа 21 и 27 июля. Оба матча состоятся в Стокгольме.

К слову, в составе Гурника играет легенда мюнхенской Баварии и сборной Германии Лукаш Подольски.

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