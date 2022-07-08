"Вряд ли новый сезон станет самым непредсказуемым за время независимости Украины. Отечественные гранды – Динамо и Шахтер – не позволят опередить себя какой-то, как говорится, третьей силе.

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Преследователям наших лидеров не удастся повторить спортивный подвиг симферопольской Таврии, сенсационно выигравшей золотые медали в 1992 году. Впрочем, сейчас еще трудно что-то прогнозировать, ведь нет конкретики, где будут играть наши представители в еврокубках, как участники чемпионата сработают на трансферном рынке.

Что касается того, насколько сильно упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране... Трудно дать исчерпывающий ответ, поскольку, повторюсь, участники еще только формируют свои ряды. Конечно, если учесть, что многих легионеров по известным причинам станет гораздо меньше, то можно предположить, что уровень турнира несколько снизится. Однако сегодня не это главное, очень важно просто реанимировать футбольную жизнь в Украине. А поскольку наша страна всегда была богата футбольными талантами, то это станет отличным подспорьем для молодых игроков проявить себя. И именно новые имена могут заметно повысить интерес к чемпионату", – сказал Юрчишин в комментарии Zbirna.com.

Напомним, старт нового сезона запланирован на 23 августа.

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