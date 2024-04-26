Какие шансы выжить, если ты родился в заброшенных трущобах Монровии, главного города Либерии? В антисанитарии, эпидемиях, под палящим солнцем. Рискнули бы вы поставить хотя бы доллар на то, что чумазый и вечно голодный мальчик из покосившейся лачуги, в которой жили еще 15 (!) его родных братьев и сестер, достигнет в жизни большего успеха, чем образование на базе начальных классов? А он выжил. И умножил ваш доллар на триллион.

Секрет в том, что маленький Джордж, или, как его тогда чаще называли, Оппонг любил играть в футбол. Хотя футболом это зрелище назвать было трудно. Босоногая детвора радостно гоняла по песку, пиная дырявый пакет, набитый тряпками. Позже их соревнование приобрело немного более цивилизованные формы, поэтому немало зевак, которые внимательно следили за матчем, делали ставки, а победитель делился с сопляками частью своего выигрыша. Так наш герой понял: футболом можно зарабатывать деньги.

В Либерии с профессиональным спортом все было очень плохо, однако быстрого и техничного Веа заметили. Тренер Панпи вложил в малого всю свою душу. Много лет спустя, когда Джордж уже зарабатывал миллионы и кайфовал от футбола на Сан-Сиро, он украсил свои миланские хоромы надписью "Коуч Панпи". Звездный форвард никогда не забывал, кому обязан статусом суперзвезды.

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Второй ключевой фигурой в его жизни стал Арсен Венгер, который имел исключительный нюх на таланты. Тренера подкупила взрывная стартовая скорость Веа и его бомбардирские инстинкты. Поэтому в 1988-м, транзитом через камерунский Тоннер, либериец оказывается в Монако. Забивать начинает с первых матчей, а за четыре насыщенных сезона оформит в футболке монегасков 66 мячей. В 1991-м даже завоюет Кубок Франции, сенсационно обыграв в финале мощный по тем временам Марсель.

"Бог и Арсен Венгер – вот кому я больше всего благодарен за свою футбольную карьеру, – утверждает Веа. – Арсен относился ко мне, как отец к сыну. В то время, когда расизм был на своем пике, Арсен показал мне, что такое любовь".

В 1992-м Джордж решился вылететь из-под отцовского крыла 43-летнего тренера – трансфер в ПСЖ. Но очень быстро пожалел об этом. Тогда, как и сейчас, Париж страдал от засилья мигрантов, которые привезли с собой не только собственные устоявшиеся привычки, но и криминальные традиции. Им противостояла столичная полиция, усилий которой не хватало для наведения порядка. И тогда на подмогу выступили ультрас Пари Сен-Жермен – они, конечно же, придерживались правой идеологии.

Веа оказался не в то время, не в том месте – и попал под горячую руку разгневанной торсиды. На фанатских секторах Парк де Пренс появление темнокожей звезды сразу восприняли враждебно. Джордж, стиснув зубы, терпел и пытался продемонстрировать свой лучший футбол. Возможно, эти звери в человеческом обличье изменят свое мнение? Новичок забивает 14 голов в Лиге 1 и семь в Кубке УЕФА – в частности, в ворота Реала. ПСЖ уступает лишь двумя очками Марселю в чемпионской гонке, добывает Кубок Франции и доходит до полуфинала еврокубка. Однако ультрас неумолимы: "Черные" голы не считаются".

Каждый следующий матч – персональный ад для Веа. Ему устраивают обструкцию, демонстрируют свастику, а когда в очередной раз забивает – сектора поворачиваются к нему спиной. Поэтому второй сезон в Париже, несмотря на завоевание долгожданного чемпионства, ознаменован заметным падением результативности форварда – только 14 голов во всех турнирах. Джордж окончательно понял, что он чужой на этой вечеринке. Вместо комфортабельных апартаментов продолжал жить в гостиничном номере, максимально сузил круг своего общения и молча дорабатывал контракт с клубом.

Осенью 1994-го ПСЖ попал в одну группу ЛЧ с Баварией, Спартаком и киевским Динамо. Эта кампания стала лебединой песней Веа в футболке ПСЖ. Каждому из соперников он отмерил ровно по два гола, а в четвертьфинале забил еще и Барселоне, словно говоря своим обидчикам-расистам: "Посмотрите, кого вы теряете!" Семь попаданий принесли либерийцу звание лучшего снайпера турнира и солидный контракт с Миланом.

Прощаться с живописными улицами Парижа изгой выехал на новеньком "Мерседесе" белого цвета. Но не успел сделать несколько поворотов в центре города, как на "хвост" села полиция. Копы на полном серьезе приняли футболиста за какого-то обкуренного гангстера. Потом, понятное дело, были вынуждены извиняться. Обижать своих звезд – давняя традиция ПСЖ. Мбаппе и Месси – далеко не первые в этом печальном списке.

Ну а Веа, переехав в Кальчо, наконец-то обрел утраченное спокойствие и сосредоточился на игре. За неполные пять сезонов дважды брал Скудетто, сыграл почти 150 матчей, забил 58 мячей. А еще – получил "Золотой мяч-1995" и до сих пор остается единственным представителем Африки, которому вручали этот желанный трофей. Джордж дождался появления в Милане нового голеадора – Андрея Шевченко, а тогда со спокойной душой поехал доигрывать в Челси, затем – в Ман Сити, Марсель и Аль-Джазиру.

Много лет спустя, в 2017-м, легендарный футболист стал президентом своей бедной Либерии. Воспитал в браке троих детей, но поскольку любил прыгать в гречку, пришлось признать еще двух – от посторонних порочных связей. Сыновья пошли по стопам отца. Джордж Веа-младший выше малоизвестных швейцарских клубов не поднялся. Зато вингер Тимоти Веа оказался в Ювентусе, а также провел не один десяток матчей за сборную США. Как тут не добавить, что двоюродный брат героя этого материала – Кристофер Вре, которого некоторые из вас вспомнят в составе лондонского Арсенала конца 90-х.

Чем же запомнился обладатель "Золотого мяча" на посту президента? Несмотря на, без сомнения, благородные намерения Веа, в Либерии зашкаливала коррупция, рост цен и всевозможных экономических проблем. На второй срок Джорджа не переизбрали. Однако в мае 2022-го он еще успел провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским. "Я выразил благодарность за поддержку Либерией суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в рамках ООН. Обсудили пути выхода из продовольственного кризиса, спровоцированного Россией", – подытожил наш президент.

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