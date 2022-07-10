"Вы знаете, что часть игроков от нас ушли. Это 11 футболистов. 10 и плюс Фабинью, который находится у нас на контракте, но в силу обстоятельств он в Бразилии и сюда приезжать не хочет. Я очень ценю тех ребят, которые остались с нами, которые решили продолжить начатое дело. Они знают наши требования и это очень важно. Фактически, костяк команды мы сохранили.

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Сейчас большая группа игроков находится на просмотре. Работаем в двухразовом режиме. Утром это, как правило, тренажерный зал и беговая работа, а вечером уже работа на футбольном поле. В таком режиме до 15 июля, 16 июля команда получит выходной. И начнется второй этап подготовки, где уже будут игры. Информацию о них мы озвучим дополнительно", – цитирует Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, перед вынужденным завершением сезона харьковчане шли на десятой строчке УПЛ.

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