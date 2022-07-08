Товарищеский матч

Легия – Заря – 2:1

Голы: Жозуе, 44 (пен.), Младенович, 67 – Назарина, 26 (пен.).

Нереализованный пенальти: Жозуэ, 39 (Легия)

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Украинцы могли пропустить уже на 7-й минуте – соперник со штрафного мастерского закручивал мяч в девятку, но удар был немного неточен. Поляки первые десять минут почти не слезали с ворот Зари и чудом не забили. В середине тайма Мацапура едва не привез гол в свои ворота, когда ошибся на выходе после углового, но удача снова была на стороне "мужиков". Впоследствии он реабилитировался, успев первым на мяч после потенциального выхода один на один. Через мгновение уже стойка спасла Зорю от верного гола.

На 25-й минуте одна из немногочисленных атак украинцев завершилась падением Гладкого в штрафной и назначением пенальти. Егор Назарина искусно положил сферу в верхний угол. Ответный контрвыпад Легии завершился еще одним выстрелом в стойку. Впоследствии Батагов спас свою команду, когда заблокировал выстрел соперника из пределов штрафной.

Поляки не сбавляли обороты и сумели уйти на перерыв, восстановив статус-кво. Сначала на 38-й минуте судья указал на точку за подножку Имерекова. Мацапура продолжил творить чудеса в рамке и, угадав направление удара, отразил мяч и успел накрыть его собой. А вот со второй попыткой ему справиться не удалось. Кипер Зори за минуту до свистка на перерыв сбил соперника и Жозуэ сумел реабилитироваться и переиграть украинца (Дмитрий снова угадал направление полета мяча, но не сумел его задеть в падении).

После отдыха Данченко едва не убили в штрафной соперника после столкновения, однако арбитр эпизод проигнорировал. Впоследствии Легия запорола два момента: один удар прошел мимо левой стойки, а другой – над перекладиной. Вышеупомянутый Данченко огрызнулся ударом издалека – неточно.

Патрик ван Леувен отреагировал сразу четырмя заменами. После очередного навеса Легии из углового Мацапура кулаками выбил мяч подальше и только перекладина спасла Зарю после добивания. На 67-й минуте луганчане пропустили второй раз – соперник накрутил нашего защитника на левом фланге, ворвался в штрафную и навесил на Филиппа Младеновича. Серб головой элегантно перекинул сферу в сетку. На последние 20 минут место в воротах занял Антон Жилкин – ему удалось сохранить их в неприкосновенности.

Поражение от Легии стало дебютным для нового наставника Зари. К слову, бывший защитник луганчан Джоэль Абу Ханна, ныне выступающий за польский клуб, вышел на замену на 71-й минуте.

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