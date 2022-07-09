Стадион им. Ю. Гагарина после прихода "русского мира" / Фото из открытых источников

"Когда я впервые услышал, что дортмундская Боруссия пообещала помочь нашему стадиону, это, конечно, вдохновило. Могу сказать, что сейчас все упирается в результат боевых действий.

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Кроме Боруссии мы готовим еще обращения. У меня есть неформальные связи со многими европейскими клубами. Конкретнее, Барселона. Ждем от них поддержки. Также Айнтрахт, готовлю для них письмо. Ждем диалога.

Я знаю, что Боруссия связывалась с министерством. Я разговаривал с первым заместителем Министра, Сергеем Анатольевичем Симоновым. Он подтвердил, что непосредственно выходила Боруссия по Чернигову. Даже обсуждались суммы, но не хочу их сейчас называть. Там было подчеркнуто, что дортмундцы обещали не построить новый стадион, а помочь в реконструкции", – сказал Волков в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, стадион им. Ю. Гагарина бомбили три ночи подряд. Были уничтожены трибуны, туалеты стадиона, поврежден газон, а глубина воронки от снарядов составила около шести метров. Кроме того, была полностью уничтожена база Десны.

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