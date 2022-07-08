Харьковский клуб, несмотря на все слухи, продолжает работу на трансферном рынке.

Полузащитники Дмитрий Коркишко, Руслан Бабенко и Даниил Кныш стали игроками Металлиста, сообщает официальный сайт харьковчан.

Красников назвал нового тренера Металлиста, который заменит Кучера

Первые двое подписали с "желто-синими" контракт на год, последний – на два. Все игроки присоединились к новой команде в статусе свободных агентов.

Напомним, 32-летний Коркишко – воспитанник Динамо. Успел поиграть за киевский Арсенал, белорусский Минск, Полтаву, Черноморец, турецкие Гиресунспор и Хатайспор, СК Днепр-1 и Черноморец. Последним его клубом был казахский Актобе.

29-летний Бабенко начинал в Днепре. В УПЛ дебютировал в составе Стали в 2017 году. Были в его карьере Волынь, норвежский Буде-Глимт, Заря, Черноморец, польский Ракув, донецкий Олимпик и Полесье.

26-летний Кныш – тоже бывший динамовец, однако за главную команду киевлян так и не дебютировал. Выступал за Сталь, Калуш и Минай.

Кроме того, Металлист достиг договоренности о годовом продлении контрактов с защитниками Владимиром Шопиным и Виталием Федоровым.

Россия напала на Украину: тренерская рокировка в УПЛ, Ордец и правило ФИФА, судьба чемпионства в условиях войны (LIVE)