Металлист получит солидную компенсацию за переход Александра Кучера на тренерский мостик СК Днепр-1, сообщает Telegram-канал BurBuzz.

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По информации источника, досрочное расторжение контракта с харьковчанами обойдется "спортклубовцам" в 1 млн долларов. Именно такая клаусула была прописана в соглашении с 39-летним коучем. Сумма будет выплачена не сразу, а по частям.

Также продолжаются переговоры по игрокам, которые с разрешения харьковского руководства находятся в лагере СК Днепр-1. С ними, скорее всего, оформят арендные сделки.

Напомним, по информации СМИ, наставник Металлиста Александр Кучер уже присоединился к СК Днепр-1 в Словении. Новым тренером харьковчан станет Александр Призетко.

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