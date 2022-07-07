Гвардиола передал украинским военным мяч с автографами игроков Манчестер Сити
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ответил на подаренный Олегом Смалийчуком мяч, которым он сыграл в футбол с украинскими военными на фронте.
"Олег, я получил твой подарок. Большое спасибо тебе и твоим ребятам за видео, которое вы прислали, оно глубоко взволновало меня.
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Я тоже хочу отправить тебе мяч. Надеюсь, он до тебя дойдет. Когда получишь его, пришли мне еще одно видео. Этот мяч для тебя и твоих друзей подписали все игроки Ман Сити, выигравшие последний чемпионат Англии.
Конечно, я желаю вам всего лучшего. Надеюсь, эта война скоро закончится и вы вернетесь к нормальной жизни, к своим близким", – сказал Гвардиола.
Напомним, украинцы уже 134-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.
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