Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби покинул "горняков", сообщает официальный сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Де Дзерби определился с продолжением карьеры после ухода из Шахтера – итальянец принял неожиданное решение

43-летний наставник расторг с дончанами контракт, действовавший до 30 июня 2023 года.

Напомним, Де Дзерби возглавил Шахтер летом 2021 года, подписав договор о сотрудничестве сроком на 2 года. Под его руководством "горняки" выиграли Суперкубок Украины и дважды квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов. Прошлый сезон, который был недоигран из-за полномасштабной войны, Шахтер завершил на первой строчке турнирной таблицы УПЛ.

Скорее всего, новым наставником дончан станет Игор Йовичевич из СК Днепр-1.

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