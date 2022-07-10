Наставник Реала планирует привлечь Винисиуса Тобиаса к матчам в США, где "сливочные" сыграют несколько товарищеских поединков. Сейчас 18-летний бразилец может играть только за Кастилью (молодежная команда – прим.), потому что в основной нет мест для игроков без паспорта гражданина ЕС.

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Однако вскоре ситуация изменится – Винисиус Жуниор, Милитао и Родриго в ближайшие месяцы получат свои документы, поэтому для Тобиаса появится шанс дебютировать за первую команду Реала в официальном матче. Анчелотти очень рассчитывает на Тобиаса в будущем и готов дать ему игровую практику в сезоне 2022/23. Об этом сообщает AS.

Напомним, Тобиас присоединился к Шахтеру в январе этого года из Интернасьонала за 6 млн евро, однако успел сыграть только 6 товарищеских матчей. После начала полномасштабной войны в Украине Реал арендовал 18-летнего правого защитника на сезон 2022/23. Недавно сообщалось, что "сливочные" планируют выкупить бразильца у Шахтера за 10 млн евро, а еще 10 "горняки" могут получить в качестве бонусов.

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