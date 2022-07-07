Украинский защитник Евгений Опанасенко продолжит карьеру в Кривбассе, сообщает официальный сайт клуба.

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31-летний защитник стал уже восьмым новичком в команде Юрия Вернидуба. Условия и сроки контракта не сообщаются, однако Transfermarkt заявляет, что игрок присоединился к Кривбассу в статусе свободного агента и подписал соглашение сроком на 1 год. В новой команде Евгений будет выступать под номером 39. Футбольные качества игрока хорошо известны наставнику – в свое время они работали вместе в Заре.

Напомним, Опанасенко – воспитанник запорожского Металлурга, где и начал профессиональную карьеру в 2007 году. Успел поиграть за Черноморец, Зарю, турецкий Коньяспор и Ворсклу. Последним его клубом был Ингулец, за который в сезоне 2021/22 он сыграл 13 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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