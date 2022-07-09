"Насколько я знаю, на сегодняшний момент Динамо не рассматривает предложения по продаже футболистов. Они выставили определенные ценники, и если сумма меньше – они даже ее не рассматривают. Но это только до квалификации Лиги чемпионов.

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Если удастся его пройти – это будет одна история. Если же не удастся, то, я думаю, Динамо будет более открытым и будет легче относиться к предложениям, которые будут поступать в отношении разных футболистов.

Пока киевляне ждут этой квалификации Лиги чемпионов. В случае неуспешной квалификации несколько игроков могут покинуть команду. Приглашения есть, но они не слишком амбициозны для самого Динамо", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче Динамо проведет 20 июля в Польше. Ответный матч – через неделю, 27 июля, в Стамбуле.

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