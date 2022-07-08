Товарищеский матч

Чарда (Словения) – СК Днепр-1 – 0:14

Голы: Довбик, 6, 16, 36, Лучкевич, 17, 38, Сарапий, 47, Громов, 49, 66, Соловьев, 61, Лебедев, 64, 70, 83, Пихалёнок, 78, 82

Заря в матче с тремя пенальти уступила Легии – неудачный дебют ван Леувена от разгрома спас кураж Мацапуры

СК Днепр-1 провел первый товарищеский матч на сборах в Словении. Соперником днепрян был местный клуб Чарда из города Мартьянцы – представитель четвертого по силе дивизиона. Украинцы не пожалели визави, отгрузив им 14 (!!!) сухих голов. По хет-трику сделали Артем Довбик и Сергей Лебедев, дубли на счету Валерия Лучкевича, Артема Громова и Александра Пихалёнка. Еще по мячу забили Эдуард Сарапий и Максим Соловьев.

К слову, в составе днепрян сыграли сразу пять футболистов Металлиста – Сергей Горбунов, Владислав Рыбак, Егор Картушов, Богдан Порох и Эдуард Сарапий. Ранее сообщалось, что наставник харьковчан Александр Кучер, которого сватают в СК Днепр-1, сегодня прибыл в расположение команды в Словении.

Напомним, следующий спарринг "спортклубовцы" проведут 14 июля против кипрского Ариса.

Динамо разгромило резервный состав двукратного чемпиона Швейцарии – дубли Гармаша и Антюха решили судьбу спарринга