Шахтер, жалуясь на массовый бесплатный уход своих легионеров, сам пытается украсть тренера у одного из главных соперников в УПЛ.

Хорватский специалист Игор Йовичевич должен выплатить штраф СК Днепр-1 за преждевременный уход из команды, сообщает Telegram-канал KDK.

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По информации источника, именно такой пункт был прописан в соглашении со "спортклубовцами". Сумма клаусулы составляет 500 тысяч евро.

Напомним, контракт Йовичевича с днепрянами был рассчитан еще на один год, однако Шахтер решил воспользоваться новым правилом ФИФА, позволяющим легионерам (в том числе тренерам УПЛ) приостанавливать сотрудничество с командами. Ожидается, что 48-летний хорват в ближайшее время будет объявлен новым тренером "горняков".

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